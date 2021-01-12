Епархия отменила крещенские купания в Томске из-за коронавируса

Томская епархия отменила массовые крещенские купания в городе из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято по предложению мэрии.

Как сообщили в пресс-службе томской епархии, от массовых крещенский купаний на Белом озере и в Коларово решили отказаться, чтобы избежать скопления людей. При этом в епархии не исключают, что в деревнях купанию могут организовать для небольших групп прихожан.





Раздачу крещенской воды на территории храмов епархии организуют 18-21 января, а в крещенскую ночь в ряде соборов пройдут богослужения, добавили в епархии.





Напомним, режим повышенной готовности в Томской области продлили до 31 января. В регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий и самоизоляция для людей старше 65 лет.



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