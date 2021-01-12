Добрые новости
12 января,
2021
1
фото
Новости

Епархия отменила крещенские купания в Томске из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Томская епархия отменила массовые крещенские купания в городе из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято по предложению мэрии.

Епархия отменила крещенские купания в Томске из-за коронавируса

Как сообщили в пресс-службе томской епархии, от массовых крещенский купаний на Белом озере и в Коларово решили отказаться, чтобы избежать скопления людей. При этом в епархии не исключают, что в деревнях купанию могут организовать для небольших групп прихожан. 


Раздачу крещенской воды на территории храмов епархии организуют 18-21 января, а в крещенскую ночь в ряде соборов пройдут богослужения, добавили в епархии. 


Напомним, режим повышенной готовности в Томской области продлили до 31 января. В регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий и самоизоляция для людей старше 65 лет.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.