Памятник Петру и Февронии может появиться в сквере у Богоявленского собора

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав предложил установить в сквере возле Богоявленского кафедрального собора (ул. К. Маркса, 1) скульптурную композицию «Святые Петр и Феврония – покровители семьи и брака». Мэрия Томска инициативу поддержала.

«Муромские князья Петр и Феврония прославлены Русской православной церковью как явивший образец крепкой традиционной семьи, верности друг другу, взаимной любви, рождения и достойного воспитания детей. Церковный день их памяти 8 июля с 2008 года празднуется в России на государственном уровне как День любви, семьи и верности. С 2009 года во многих российских городах устанавливаются скульптурные композиции в честь святых… Появилась добрая традиция, когда молодожены после бракосочетания направляются к памятникам Петра и Февронии, чтобы возложить цветы и получить духовный импульс для созидания крепких семейных отношений», — говорится в обращении митрополита.

Эскизный проект памятника представляет собой бронзовые скульптурные изображения святых Петра и Февронии на гранитном постаменте. Изготовить и установить его предполагается за счет добровольных пожертвований и средств епархии к 8 июля 2022 года.

Инициативу поддержали члены рабочей группы Градостроительного совета при администрации города, департаменты архитектуры и градостроительства, дорожной деятельности и благоустройства, управление культуры мэрии.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер направил проект решения об установке памятника на одобрение Думы города Томска.