Енот Честер в гостях у «2+ку»: томичей приглашают на гастроли актеров кировского театра

В дни празднования старого Нового года театр «2+ку» приглашает маленьких и взрослых томичей на спектакли актрисы кировского театра Маши Михалевой. Ученица Владимира Захарова приезжает в наш город вместе с другом – енотом Честером.
– Маша и ее друг Миша Сидоров приезжали к Владимиру Захарову знакомиться еще в конце 2018 года. Они подружились и договорились, что приедут к мастеру на обучение. Но 1 февраля 2019 года случилась трагедия, Володи не стало. Не успели с ним поработать. Однако Маша и Миша, который не актер вовсе, но у него золотые руки, все равно приехали в Томск летом 2019 года. Наши ребята делились с ними информацией и помогали делать этого енота. Так что, можно сказать, он родился в Томске.
Мария Михалева в Томске даст два представления: спектакль для взрослых «Автостоп» и поэтический концерт с мастер-классом «Знакомьтесь, Честер!» – для маленьких зрителей.
13 января и 14 января в 19:00 гостья из Кирова покажет спектакль для взрослых «Автостоп» по одноименной пьесе основателя театра «живых» кукол Владимира Захарова. В память о своем учителе Мария реконструировала постановку.
Это история о страннике, ищущем удачу, и о том, что каждый человек хочет и может изменить свою жизнь. Иногда для того, чтобы двигаться дальше, нужно остановиться, подумать и изменить отношение к самому себе.
Используя всего одну куклу и минимум декораций, актриса пробуждает доброе чувство в каждом.
Возрастное ограничение: 12+
Стоимость билета: размер благодарности и поддержки актера и театра зрители определяют самостоятельно.
В пятницу, 13 и 14 января, в 17:00 в театре «2+ку» ждут маленьких зрителей и их родителей. Гостья из Кирова приготовила для них поэтический концерт и мастер-класс «Знакомьтесь, Честер!».
Великолепный поэт, знаменитый артист и просто веселый енот Честер докажет ребятам, что творческие способности есть в каждом из нас. Нужно только захотеть написать стихотворение, придумать сказку или сделать своими руками куклу. Учиться это делать маленькие гости будут под руководством Маши Михалевой и енота Честера.
Возрастное ограничение: 6+
Участие в программе и мастер-классе платное. Обязательна предварительная запись в WhatsApp по телефону: +79138537775.
– Цель программы поэтического концерта – найти в детях зерна творчества. Сделать это несложно, когда за дело берутся такие веселые и зажигательные герои как Маша и Честер. Енот будет читать стихи и научит ребятишек мастерить облегченную куклу на запястье. Это тоже Машина задумка. Мы сами еще не видели ее, но уверены, что будет очень интересно.