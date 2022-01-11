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Енот Честер в гостях у «2+ку»: томичей приглашают на гастроли актеров кировского театра

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В дни празднования старого Нового года театр «2+ку» приглашает маленьких и взрослых томичей на спектакли актрисы кировского театра Маши Михалевой. Ученица Владимира Захарова приезжает в наш город вместе с другом – енотом Честером. 

Автор:  Театр "2+ку"
Автор:  Театр "2+ку"

– Маша и ее друг Миша Сидоров приезжали к Владимиру Захарову знакомиться еще в конце 2018 года. Они подружились и договорились, что приедут к мастеру на обучение. Но 1 февраля 2019 года случилась трагедия, Володи не стало. Не успели с ним поработать. Однако Маша и Миша, который не актер вовсе, но у него золотые руки, все равно приехали в Томск летом 2019 года. Наши ребята делились с ними информацией и помогали делать этого енота. Так что, можно сказать, он родился в Томске.
Светлана Пантелеева, директор по развитию театра «2+ку»

Мария Михалева в Томске даст два представления: спектакль для взрослых «Автостоп» и поэтический концерт с мастер-классом «Знакомьтесь, Честер!» – для маленьких зрителей.

Автор:  Театр "2+ку"
Автор:  Театр "2+ку"

13 января и 14 января в 19:00 гостья из Кирова покажет спектакль для взрослых «Автостоп» по одноименной пьесе основателя театра «живых» кукол Владимира Захарова. В память о своем учителе Мария реконструировала постановку.

Это история о страннике, ищущем удачу, и о том, что каждый человек хочет и может изменить свою жизнь. Иногда для того, чтобы двигаться дальше, нужно остановиться, подумать и изменить отношение к самому себе.

Используя всего одну куклу и минимум декораций, актриса пробуждает доброе чувство в каждом.

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость билета: размер благодарности и поддержки актера и театра зрители определяют самостоятельно.

В пятницу, 13 и 14 января, в 17:00 в театре «2+ку» ждут маленьких зрителей и их родителей. Гостья из Кирова приготовила для них поэтический концерт и мастер-класс «Знакомьтесь, Честер!».

Великолепный поэт, знаменитый артист и просто веселый енот Честер докажет ребятам, что творческие способности есть в каждом из нас. Нужно только захотеть написать стихотворение, придумать сказку или сделать своими руками куклу. Учиться это делать маленькие гости будут под руководством Маши Михалевой и енота Честера. 

Возрастное ограничение: 6+

Участие в программе и мастер-классе платное. Обязательна предварительная запись в WhatsApp по телефону: +79138537775.

– Цель программы поэтического концерта – найти в детях зерна творчества. Сделать это несложно, когда за дело берутся такие веселые и зажигательные герои как Маша и Честер. Енот будет читать стихи и научит ребятишек мастерить облегченную куклу на запястье. Это тоже Машина задумка. Мы сами еще не видели ее, но уверены, что будет очень интересно.
Светлана Пантелеева, директор по развитию театра «2+ку»
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