Енот Честер в гостях у «2+ку»: томичей приглашают на гастроли актеров кировского театра

В дни празднования старого Нового года театр «2+ку» приглашает маленьких и взрослых томичей на спектакли актрисы кировского театра Маши Михалевой. Ученица Владимира Захарова приезжает в наш город вместе с другом – енотом Честером.

– Маша и ее друг Миша Сидоров приезжали к Владимиру Захарову знакомиться еще в конце 2018 года. Они подружились и договорились, что приедут к мастеру на обучение. Но 1 февраля 2019 года случилась трагедия, Володи не стало. Не успели с ним поработать. Однако Маша и Миша, который не актер вовсе, но у него золотые руки, все равно приехали в Томск летом 2019 года. Наши ребята делились с ними информацией и помогали делать этого енота. Так что, можно сказать, он родился в Томске.

Мария Михалева в Томске даст два представления: спектакль для взрослых «Автостоп» и поэтический концерт с мастер-классом «Знакомьтесь, Честер!» – для маленьких зрителей.

13 января и 14 января в 19:00 гостья из Кирова покажет спектакль для взрослых «Автостоп» по одноименной пьесе основателя театра «живых» кукол Владимира Захарова. В память о своем учителе Мария реконструировала постановку.

Это история о страннике, ищущем удачу, и о том, что каждый человек хочет и может изменить свою жизнь. Иногда для того, чтобы двигаться дальше, нужно остановиться, подумать и изменить отношение к самому себе.

Используя всего одну куклу и минимум декораций, актриса пробуждает доброе чувство в каждом.

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость билета: размер благодарности и поддержки актера и театра зрители определяют самостоятельно.