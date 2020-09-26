Энергетики запустили новую подстанцию в Трубачево, где находится одноименный агрокомплекс

«Благодаря этому появилась возможность получать дополнительно до 22 МВт мощности. Нам удалось договориться с энергетиками ускорить технологическое присоединение строящейся подстанции «Трубачево» - с 2022 на 2020 год. Сейчас тепличное хозяйство уже набирает нагрузку в 2 МВт и может развиваться далее»,— отмечает вице-губернатор Игорь Шатурный.

По данным аналитической системы Фокус.Контур, ООО «Трубачево» зарегистрировано в 2009 году. Выручка за 2019 год составила 303,4 млн рублей, чистая прибыль — 20,3 млн рублей.

Площадь агропредприятия «Трубачево» — около 18 га, из них свыше 5 га — площадь закрытого грунта. Первый инвестпроект по развитию овощеводства закрытого грунта был реализован здесь в 2011-2013 годах. На предприятии создано почти 200 рабочих мест, а суммарные инвестиции в проект достигли 1,2 миллиарда рублей.





Летом 2019 года предприятие объявило о реализации второй очереди инвестиционного проекта. До 2022 года в трубачевском хозяйстве появится 3,5 гектара новых теплиц, что позволит увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции составят 700 миллионов рублей. На третьем этапе в течение 2019-2025 годов предприятие построит жилой поселок на 550 человек, учебный класс, биолабораторию и рекреационную зону за 650 миллионов рублей.





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