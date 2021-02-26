Эльман Юсубов: Почему я покидаю облизбирком, спросите у замгубернатора Ильиных

Стало известно, что с 1 марта глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов покидает свой пост. Ранее мы писали о возможности этой отставки. И вот сегодня информация подтвердилась. Подписано соответствующее распоряжение губернатора. Мы попросили Эльмана Сулеймановича прокомментировать свою отставку.

— Все, распоряжение губернатора подписано. Мне вручено. Я ознакомлен. С 1 марта я уже не член Избирательной комиссии Томской области. Следовательно – не председатель.





— С чем это связано? Вам кто-то что-то объяснил?

— Нет. Мне вручили документ. И все. Никто никаких объяснений насчет причин моего вывода из состава комиссии не давал.





— А у вас есть какие-то предположения, Эльман Сулейманович?

— Начнем с того, что я написал заявление о выходе из состава комиссии. Формальное основание – заявление. Так обстоятельства сложились, что нужно было написать. Формально – по собственному желанию.





— А неформально?

— Фактически мне никто не объяснил, почему я должен это заявление писать. Сказали – ты уже давно работаешь, нужна смена. Я говорю – раз нужна смена – давайте сменимся.





—А кто вам это сказал?

— Инициатором всего является заместитель губернатора по внутренней политике.





— Сергей Ильиных?

— Да. И я после этого понял, что действительно я давно работаю, надо подумать о том, что наука превыше всего. Полностью ухожу в научно-педагогическую деятельность. Я написал заявление. А почему я написал заявление, пусть на этот вопрос Ильиных отвечает.