Эльман Юсубов: Почему я покидаю облизбирком, спросите у замгубернатора Ильиных
Стало известно, что с 1 марта глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов покидает свой пост. Ранее мы писали о возможности этой отставки. И вот сегодня информация подтвердилась. Подписано соответствующее распоряжение губернатора. Мы попросили Эльмана Сулеймановича прокомментировать свою отставку.
— Все, распоряжение губернатора подписано. Мне вручено. Я ознакомлен. С 1 марта я уже не член Избирательной комиссии Томской области. Следовательно – не председатель.
— С чем это связано? Вам кто-то что-то объяснил?
— Нет. Мне вручили документ. И все. Никто никаких объяснений насчет причин моего вывода из состава комиссии не давал.
— А у вас есть какие-то предположения, Эльман Сулейманович?
— Начнем с того, что я написал заявление о выходе из состава комиссии. Формальное основание – заявление. Так обстоятельства сложились, что нужно было написать. Формально – по собственному желанию.
— А неформально?
— Фактически мне никто не объяснил, почему я должен это заявление писать. Сказали – ты уже давно работаешь, нужна смена. Я говорю – раз нужна смена – давайте сменимся.
—А кто вам это сказал?
— Инициатором всего является заместитель губернатора по внутренней политике.
— Сергей Ильиных?
— Да. И я после этого понял, что действительно я давно работаю, надо подумать о том, что наука превыше всего. Полностью ухожу в научно-педагогическую деятельность. Я написал заявление. А почему я написал заявление, пусть на этот вопрос Ильиных отвечает.
Эльман Юсубов окончил юридический факультет ТГУ в 1986 году. Кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации. Автор свыше 90 научных статей, двух монографий. К сфере научных интересов относятся Конституционное (государственное) право, государственное строительство, конституционные ценности.
В 2004 году был назначен членом Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса. 21 апреля 2008 года по предложению ЦИК РФ был избран ее председателем и затем переизбирался на эту должность еще два раза, в последний раз в 2018 году.
Последние крупные выборы в Томской области прошли в сентябре 2020 года. Тогда на выборах в городскую Думу «Единая Россия» потеряла большинство на мажоритарных округах, уступив кандидатам от оппозиции.
В сентябре 2021 года жители Томской области будут избирать представителей в областной парламент, а также в Государственную Думу.
Добавим, что наблюдатели неоднократно отмечали, что Томская область входит в число регионов с минимальным числом нарушений на выборах.
В качестве возможного кандидата на пост главы Облизбиркома наши источники называют начальника департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Ростислава Радзивила.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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