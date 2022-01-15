«Елки для буренки» начнут собирать с 17 января

17 января регоператор начнет вывозить «елки для буренки» с контейнерных площадок, сообщает пресс-служба обладминистрации. Бригады «Спецавтохозяйства г. Томска» уже начали откладывать для накопления елки и пихты, оставленные томичами на контейнерных площадках.

По экологической акции «Елка для буренки» их сдадут на витаминную подкормку коровам. Спецмашины приступят к вывозу отслуживших новогодних деревьев в поселок Мирный, на ферму племзавода «Заварзинский», с понедельника, 17 января.

Основную массу «елок для буренки» ожидают после Старого Нового года, на предстоящих выходных. Пока их немного, и вывозить с площадок деревья начнут по мере накопления. Займется этим отдельная техника.

Забирать ели будут из всех микрорайонов Томска, в том числе из Тимирязевского, а также из Южных Ворот и Северного Парка. Завершится акция к февралю.

Экологическая акция «Елки для буренки» проводится в Томске с 2013 года. Чтобы принять в ней участие, достаточно очистить живую елку или пихту от новогодних украшений и вынести на контейнерную площадку.