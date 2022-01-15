Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «Елки для буренки» начнут собирать с 17 января
Новости

«Елки для буренки» начнут собирать с 17 января

ТВ2 ТВ2

17 января регоператор начнет вывозить «елки для буренки» с контейнерных площадок, сообщает пресс-служба обладминистрации. Бригады «Спецавтохозяйства г. Томска» уже начали откладывать для накопления елки и пихты, оставленные томичами на контейнерных площадках.

По экологической акции «Елка для буренки» их сдадут на витаминную подкормку коровам. Спецмашины приступят к вывозу отслуживших новогодних деревьев в поселок Мирный, на ферму племзавода «Заварзинский», с понедельника, 17 января.

Основную массу «елок для буренки» ожидают после Старого Нового года, на предстоящих выходных. Пока их немного, и вывозить с площадок деревья начнут по мере накопления. Займется этим отдельная техника.

Забирать ели будут из всех микрорайонов Томска, в том числе из Тимирязевского, а также из Южных Ворот и Северного Парка. Завершится акция к февралю.

Экологическая акция «Елки для буренки» проводится в Томске с 2013 года. Чтобы принять в ней участие, достаточно очистить живую елку или пихту от новогодних украшений и вынести на контейнерную площадку.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.