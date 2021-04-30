Элитные общественные бани могут открыться в складах купца Горохова

Новосибирские бизнесмены — собственники Гороховских складов, готовят проект их реконструкции. После проведения всех работ предприниматели планируют открыть в комплексе элитные общественные бани.

Складской комплекс построен в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века он принадлежал купцу Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.





Сейчас старинные склады пустуют и находятся в аварийном состоянии. В течение 2010-х предполагалось разместить там филиалы госмузеев, но эти идеи не были реализованы. Реставрация складов оценивалась в сумму более 100 миллионов рублей.





В начале 2021 года ДОМ.РФ выставил этот комплекс на торги. В итоге помещение за 15,1 млн рублей купила новосибирская компания.