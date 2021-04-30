Элитные общественные бани могут открыться в складах купца Горохова
Новосибирские бизнесмены — собственники Гороховских складов, готовят проект их реконструкции. После проведения всех работ предприниматели планируют открыть в комплексе элитные общественные бани.
Складской комплекс построен в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века он принадлежал купцу Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.
Сейчас старинные склады пустуют и находятся в аварийном состоянии. В течение 2010-х предполагалось разместить там филиалы госмузеев, но эти идеи не были реализованы. Реставрация складов оценивалась в сумму более 100 миллионов рублей.
В начале 2021 года ДОМ.РФ выставил этот комплекс на торги. В итоге помещение за 15,1 млн рублей купила новосибирская компания.
Согласно плану, в восстановленном здании разместятся современные общественные бани.
«Нас заинтересовала возможность открыть современные общественные бани с просторными и комфортными мужским и женским отделениями в здании с очень богатой историей, — комментирует собственник общественных бань высшего разряда Денис Левин. — Местоположение Гороховских складов также сыграло важную роль. Бани будут рассчитаны на 200 посадочных мест. Залы в банном комплексе будут расположены традиционно, позволяя посетить последовательно раздевалку, зал отдыха, моечное отделение и сердце бани – парные. История здания, также, как и история города Томска, непременно найдёт своё отражение в оформлении интерьера бань, причём очень глубоко. В наших планах сделать «Гороховские бани» достопримечательностью Томска, встав в один ряд с другими известными историческими сооружениями города».
Ранее Денис Левин обустроил общественные бани высшего разряда «Паровозовъ», банное предприятие «Мыловар» и центральные торговые «Фёдоровские бани» в Новосибирске.
По проекту в ходе реконструкции будет сохранен дизайн фасада здания. Сейчас компания приступила к изготовлению и утверждению проектно-сметной документации.
«Безусловно, чтобы не допустить разрушения исторического здания, необходимо ухаживать за ним: вовремя проводить ремонтные работы и бережно эксплуатировать – в таком случае строение прослужит еще ни одно десятилетие. Привлечение бизнеса к сохранению архитектурных памятников – отличное решение. В Томске появится ещё один культурно-исторический объект в прекрасном состоянии, который будет эксплуатироваться с пользой для здоровья томичей. Предстоит колоссальная работа с Гороховскими складами, в том числе прокладка инженерных сетей, подключение ко всем необходимым коммуникациям, реставрация фасада. Мы понимаем культурную важность Гороховских складов и приложим все силы для его качественной реставрации и сохранности для будущих поколений. Мы рассчитываем на поддержку местных властей и ресурсоснабжающих организаций в реализации проекта», – отмечает совладелец девелоперской группы компаний «Мета» Владимир Мартыненков.
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