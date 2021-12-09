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  3. Елена Ульянова предложила провести круглый стол по проблеме ввоза ядерных материалов из Франции в Думе Томска
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Елена Ульянова предложила провести круглый стол по проблеме ввоза ядерных материалов из Франции в Думе Томска

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Сегодня на собрании Думы Томска глава социального комитета Елена Ульянова выступила с предложением к губернатору Томской области, мэрам Томска и Северска, руководству СХК, экспертам в области радиационной безопасности провести в стенах гордумы круглый стол с атомщиками и экспертами по обращению с радиоактивными отходами, депутатами, общественностью и СМИ. 

Сегодня в Северске в двадцатикилометровой доступности от Томска захоранивают ядерные отходы, а теперь будут перерабатывать отходы французских атомных станций. Была попытка провести онлайн прямую линию с руководством СХК, но честно говоря вопросов после нее возникло больше чем ответов. Томичи и северчане должны знать, что будет закачано под землю, что складировано в подземных хранилищах на какой срок в каких условиях, и будет ли компенсация жителям, как это принято во всем мире, - считает Елена Ульянова.

Напомним, что с января 2021 года в Северск начали ввозить потенциальные ядерные отходы из Франции. Обеспокоенные секретностью ввоза зарубежных радиоактивных материалов томичи просили устроить общественное обсуждение. Чтобы снять напряженность вокруг этой темы, Центр управления регионом (ЦУР) организовал 1 декабря 2021года прямой эфир с генеральным директором «Сибирского химического комбината» Сергеем Котовым и заместителем технического директора СХК по охране труда, ядерной и радиационной безопасности, охране окружающей среды и производственному контролю Константином Изместьевым. Ранее в анонсе встречи говорилось, что будет организован круглый стол, в котором помимо представителей Росатома примут участие экологи и лидеры общественного мнения. Но этого не случилось. Кроме того, руководители СХК не смогли дать конкретного ответа ни на один вопрос.

В свою очередь проектный директор российского отделения Гринпис Владимир Чупров рассказал ТВ2, что оказывается ни томичи, ни жители Северска с поставок потенциальных ядерных отходов ничего не получат. Росатом покупает у Франции ядерные материалы, из которых собирается извлекать немного урана для существующих атомных станций. Большую же часть планируется оставлять на хранение в надежде, что эти материалы могут когда-нибудь лет через тридцать пригодится. А могут и не пригодиться. Поэтому Гринпис считает, что ввозимые ядерные материалы из Франции - это потенциальные радиоактивные отходы.

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