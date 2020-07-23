Елена Перетягина: перенос церкви из Иштана — единственный способ ее сохранения

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина прокомментировала свое решение о переносе стариной деревянной церкви Петра и Павла из деревни Нагорный Иштан в Томск. Это случилось после того как «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок сообщил о том, «Центр по охране памятников» под руководством Анжелики Зайцевой объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви. Цена контракта – 2,6 млн рублей.

Елена Перетягина считает, что перенос церкви — единственный способ ее сохранения. Это, по ее словам, подтверждает официальное заключение областного комитета по вопросам ГО и ЧС, которое нигде не было опубликовано и которое, никто не видел.



«Кроме того, по заказу комитета Сибирский региональный центр ГМСН (филиал ФГБУ «Гидроспецгеология») провел экспертизу опасных геологических процессов с определением их масштаба и динамики и выдал предварительное заключение. Эксперты сообщили о необратимости оползня», — говорится в пресс-релизе обладминистрации. Предварительное заключение также не было опубликовано. Более того, его не смогло получить томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которое категорически несогласно с переносом старинной церкви из Нагорного Иштана в Томск. Как сообщила ТВ2 руководитель томского отделения ВООПиК Мария Бокова, в настоящий момент готовится официальное заявление о недопустимости этого переноса. По словам Марии Боковой данное решение не согласованно с Минкультом и странно, что без этого согласования уже проводятся какие-то торги на разработку документации.



«Комитет явно торопится, — считает и градозащитник Сергей Мальцев. — Там же полноценных исследований склона на оползневую опасность не было! Для исследования нужно несколько лет и много денег. А потом и в реставрацию церкви надо вкладываться. Много больше времени и денег понадобится. А так придумали дешевый и быстрый вариант. Они всё хотят дешево и быстро. Не понимая, что уничтожают Родину!!! Ту самую, которую они так любят на людях!»



У Елена Перетягиной иное мнение: «Чтобы сохранить памятники, их нередко переносят. Яркий пример — музей деревянного зодчества Витославлицы под Великим Новгородом, где в одном месте собраны ярчайшие деревянные дома и храмы». Она добавила, что размещение в Хромовке позволит не только сохранить старинную церковь и обеспечить ее доступность, но и сделать объект площадкой для создания паломнического центра на месте пребывания старца Феодора Томского.





Для справки: Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане была построена в 1872 году в псевдорусском стиле, это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. Старинный храм стал знаменитым после съемок фильма «Сибириада» режиссером Андреем Кончаловским в Нагорном Иштане.