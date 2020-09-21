Томичка Елена Жучкина стала лучшей электромонтажницей России

На соревнованиях Елена была единственной девушкой среди 30 участников – лучших студентов-электромонтажников России. Безоговорочную победу жюри присудило представительнице Томской области после оценки ее работы — монтажа, коммутации и программирования электроустановки, программирования реле и частотных преобразователей.





Директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов рассказал ТВ2, что соревнования проходили в онлайн-режиме. «У Елены было задание по монтажу различных электротехнических элементов – кабели, щитки, управление, освещение и так далее. Ее работу можно посмотреть в техникуме, она все еще здесь стоит. Соревнования проходили в дистанционном формате. Наш техникум подготовил рабочее место, которое было оснащено всем необходимым по специальному перечню и видеонаблюдением. Было установлено три видеокамеры, которые снимали несколько дней подряд 24 часа в сутки. Это было сделано для того, чтобы беспристрастно оценить работу. За работой участников наблюдали эксперты в прямом эфире, и затем они еще дополнительно просматривали видеозаписи. Плюс непосредственно на площадке были еще три эксперта, которые наблюдали за работой Елены», — рассказал Иван Криволапов.