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21 сентября,
2020
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Новости

Томичка Елена Жучкина стала лучшей электромонтажницей России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Студентка Томского политехнического техникума Елена Жучкина завоевала золотую медаль в финале Восьмого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Электромонтаж». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Елена Жучкина
Елена Жучкина
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Томской области

На соревнованиях Елена была единственной девушкой среди 30 участников – лучших студентов-электромонтажников России. Безоговорочную победу жюри присудило представительнице Томской области после оценки ее работы — монтажа, коммутации и программирования электроустановки, программирования реле и частотных преобразователей. 


Директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов рассказал ТВ2, что соревнования проходили в онлайн-режиме. «У Елены было задание по монтажу различных электротехнических элементов – кабели, щитки, управление, освещение и так далее. Ее работу можно посмотреть в техникуме, она все еще здесь стоит. Соревнования проходили в дистанционном формате. Наш техникум подготовил рабочее место, которое было оснащено всем необходимым по специальному перечню и видеонаблюдением. Было установлено три видеокамеры, которые снимали несколько дней подряд 24 часа в сутки. Это было сделано для того, чтобы беспристрастно оценить работу. За работой участников наблюдали эксперты в прямом эфире, и затем они еще дополнительно просматривали видеозаписи. Плюс непосредственно на площадке были еще три эксперта, которые наблюдали за работой Елены», — рассказал Иван Криволапов.

Елена Жучкина во время соревнований
Елена Жучкина во время соревнований
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Томской области
Елена Жучкина во время турнира
Елена Жучкина во время турнира

Победа на всероссийском этапе дает возможность Елене Жучкиной показать свое мастерство на международном уровне, если она попадет в расширенный состав сборной России WorldSkills Russia. Что касается профессиональной траектории Елены, то сейчас она учится на последнем курсе техникума и дальше она может получить высшее образование или устроиться в любую компанию, которые занимаются электромонтажом различных интеллектуальных систем. Например, систем «Умный дом» —Елена монтирует оборудование, устанавливает датчики и затем программирует их работу. 


Директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов считает, что эта победа – результат успешной командной работы Елены Жучкиной, главного регионального эксперта в компетенции «Электромонтаж» Марины Семенюк, эксперта-мастера, призера регионального чемпионата WorldSkills Russia 2017 года Николая Колбаса и Эльдара Халиулина – эксперта-мастера, победителя VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года.

Рассказываем об интересном! ПОДДЕРЖИ ТВ2

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