Томичка Елена Жучкина стала лучшей электромонтажницей России
Студентка Томского политехнического техникума Елена Жучкина завоевала золотую медаль в финале Восьмого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Электромонтаж». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
На соревнованиях Елена была единственной девушкой среди 30 участников – лучших студентов-электромонтажников России. Безоговорочную победу жюри присудило представительнице Томской области после оценки ее работы — монтажа, коммутации и программирования электроустановки, программирования реле и частотных преобразователей.
Директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов рассказал ТВ2, что соревнования проходили в онлайн-режиме. «У Елены было задание по монтажу различных электротехнических элементов – кабели, щитки, управление, освещение и так далее. Ее работу можно посмотреть в техникуме, она все еще здесь стоит. Соревнования проходили в дистанционном формате. Наш техникум подготовил рабочее место, которое было оснащено всем необходимым по специальному перечню и видеонаблюдением. Было установлено три видеокамеры, которые снимали несколько дней подряд 24 часа в сутки. Это было сделано для того, чтобы беспристрастно оценить работу. За работой участников наблюдали эксперты в прямом эфире, и затем они еще дополнительно просматривали видеозаписи. Плюс непосредственно на площадке были еще три эксперта, которые наблюдали за работой Елены», — рассказал Иван Криволапов.
Победа на всероссийском этапе дает возможность Елене Жучкиной показать свое мастерство на международном уровне, если она попадет в расширенный состав сборной России WorldSkills Russia. Что касается профессиональной траектории Елены, то сейчас она учится на последнем курсе техникума и дальше она может получить высшее образование или устроиться в любую компанию, которые занимаются электромонтажом различных интеллектуальных систем. Например, систем «Умный дом» —Елена монтирует оборудование, устанавливает датчики и затем программирует их работу.
Директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов считает, что эта победа – результат успешной командной работы Елены Жучкиной, главного регионального эксперта в компетенции «Электромонтаж» Марины Семенюк, эксперта-мастера, призера регионального чемпионата WorldSkills Russia 2017 года Николая Колбаса и Эльдара Халиулина – эксперта-мастера, победителя VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года.
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