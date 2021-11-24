Электричка заменит поезд дальнего следования из Томска в Новосибирск

РЖД с 12 декабря назначит электропоезд на маршрут Томск- Новосибирск вместо поезда дальнего следования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.

«В целях сохранения удобного и востребованного пассажирского сообщения между Томском и Новосибирском в новом графике движения поездов на 2021-2022 годы предусмотрен моторвагонный подвижной состав серии ЭД4МК из четырех вагонов», — сказали в пресс-службе.

Электропоезд серии ЭД4МК на этом маршруте курсировал в 2004-2010 годах и был отменен в связи с убыточностью. В 2015 году на маршрут был назначен поезд дальнего следования, который до пандемии ходил с частотой 1-2 раза в день, в настоящее время три раза в неделю.

Несмотря на замену подвижного состава, расписание движения и время в пути (5 часов) сохранится. Состав будет курсировать по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.