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16 мая,
2020
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Электричку из Томска в Тайгу временно отменили

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

«Кузбасс-пригород» приостанавливает с 16 мая курсирование пригородных поездов из Тайги в Томск и обратно. Электричка будет доезжать только до томских станций, сообщает областная администрация.

Электричку из Томска в Тайгу временно отменили

С 16 мая билеты на все пригородные поезда этого направления будут продаваться только до станций, находящихся на территории Томской области. Движение поездов будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием.


Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и падения пассажиропотока «Кузбасс-пригород» приостановил с 10 апреля курсирование пригородных поездов из Тайги в Томск и обратно в вечернее время. Позднее компания внесла в расписание электричку. 


«Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области информирует, что по решению Сергея Цивилева АО «Кузбасс-пригород» временно приостанавливает продажу билетов на пригородные поезда Томск — Тайга до станций, находящихся на территории Кемеровской области», — отметили в обладминистрации.


Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», а также на сайте компании. 


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