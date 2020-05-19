Добрые новости
19 мая,
2020
Новости

Электричка Тайга – Томск будет ходить трижды в неделю

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Власти Кузбасса скорректировали расписание пригородных поездов по маршруту Тайга –Томск – Тайга. С 17 мая они будут ходить три дня в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.


В остальные дни электропоезда будут курсировать по маршруту Томск – Басандайка – Томск. Кроме того, на маршруте Тайга – Томск – Тайга временно отменяются остановки на остановочных пунктах о.п. 2 км, ст. Тайга-2, о.п. 4 км. и о.п. 10 км. Время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям Томск-1, Томск-2, Тайга и Басандайка остается без изменений.


«Кузбасс-пригород» напоминает о необходимости соблюдать масочный режим при нахождении в общественных местах, в том числе в пригородных электропоездах. Для минимизации социальных контактов при покупке билетов пригородная компания рекомендует использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или «Кузбасс-пригород». Приложения доступны для смартфонов на Android и iOS, покупка билетов производится без комиссий и дополнительных платежей.


Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», а также на сайте компании. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.