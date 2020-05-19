Электричка Тайга – Томск будет ходить трижды в неделю

Власти Кузбасса скорректировали расписание пригородных поездов по маршруту Тайга –Томск – Тайга. С 17 мая они будут ходить три дня в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.





В остальные дни электропоезда будут курсировать по маршруту Томск – Басандайка – Томск. Кроме того, на маршруте Тайга – Томск – Тайга временно отменяются остановки на остановочных пунктах о.п. 2 км, ст. Тайга-2, о.п. 4 км. и о.п. 10 км. Время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям Томск-1, Томск-2, Тайга и Басандайка остается без изменений.





«Кузбасс-пригород» напоминает о необходимости соблюдать масочный режим при нахождении в общественных местах, в том числе в пригородных электропоездах. Для минимизации социальных контактов при покупке билетов пригородная компания рекомендует использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или «Кузбасс-пригород». Приложения доступны для смартфонов на Android и iOS, покупка билетов производится без комиссий и дополнительных платежей.





Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», а также на сайте компании.