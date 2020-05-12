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12 мая,
2020
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Электричка переехала пьяного мужчину, который уснул на рельсах

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На станции Томск-II электропоезд переехал пьяного мужчину, который уснул рядом с путями, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. В результате происшествия мужчине ампутировали обе голени.

Электричка переехала пьяного мужчину, который уснул на рельсах

Инцидент произошел на станции Томск-II 11 мая в 23:30. 


По информации правоохранительных органов, 45-летний томич с явными признаками алкогольного опьянения уснул рядом с железнодорожными путями. Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал. Машинист экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. 


Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. В результате наезда ему ампутировали обе голени.


Сотрудники Томского ЛО МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ведомстве отмечают, что основная причина таких происшествий – пренебрежение правилами безопасности, в частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения.

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