Электричка переехала пьяного мужчину, который уснул на рельсах

На станции Томск-II электропоезд переехал пьяного мужчину, который уснул рядом с путями, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. В результате происшествия мужчине ампутировали обе голени.

Инцидент произошел на станции Томск-II 11 мая в 23:30.



По информации правоохранительных органов, 45-летний томич с явными признаками алкогольного опьянения уснул рядом с железнодорожными путями. Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал, на который мужчина никак не отреагировал. Машинист экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.





Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. В результате наезда ему ампутировали обе голени.





Сотрудники Томского ЛО МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ведомстве отмечают, что основная причина таких происшествий – пренебрежение правилами безопасности, в частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения.