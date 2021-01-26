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26 января,
2021
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«Еле достигает отметки +6°С»: депутаты вступились за жителей дома по Герцена, 9

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сразу два депутата вступились за жителей дома по Герцена,9, которые замерзают в своих квартирах из-за ошибок городских коммунальных служб. Сначала в телеграм-канале депутата Думы города Томска Ксении Фадеевой появилось сообщение о том, что люди замерзают, а следом появилась информация и от депутата Законодательной думы Томской области Галины Немцевой.

Ксения Фадеева рассказала, что дом по Герцена, 9 относится к фоновой застройке и к 400-летию Томска (2004 года) был отремонтирован. 


«Ну а вот внутри всё грустно, — Обратились жильцы угловой квартиры. В помещении 10 градусов. Раньше была другая система подачи тепла — сперва прогревались нижние квартиры, а затем — верхние. Потом систему поменяли, и теперь тепло распределяется в первую очередь по квартирам второго этажа. Как следствие — дома очень холодно. По дому уже работало несколько комиссий и, скорее всего, в теплое время года систему снова будут менять. Буду следить за ситуацией», — пишет Ксения Фадеева.


Городской депутат сообщает, что кроме что в доме холодно, здесь уже который раз прорвало трубу холодного водоснабжения. Плюс рядом с домом яма, из которой валит пар, потому что ТомскРТС не устранили раскопку.


Все попытки депутата дозвониться до УК «Социальная» и ТомскРТС оказались тщетными, но зато оперативно сработал сотрудник Департамента городского хозяйства, который пообещал заменить кабель,  греющий трубу водоснабжения. 

Дом на Герцена, 9
Дом на Герцена, 9
Фото: Ксения Фадеева

В свою очередь лидер «Справедливой России» Галина Немцева обратилась в Центр управления регионом  с просьбой решить проблему замерзающего дома. «Так много на протяжении месяца слышу и читаю про ЦУР. Прошу их оперативной помощи ! Обратились собственники многоквартирного дома по Герцена,9. Люди замерзают! Мои помощники выехали на место, температура в одной из квартир сегодня 6 градусов , в пятницу, до наступления лютых морозов, было 14», — пишет Галина Немцева в телеграм-канале.


Что ж, теперь и мы будем следить за ситуацией в доме на Герцена, 9, чтобы проверить насколько новая организация под названием ЦУР  действительно способна решать реальные проблемы.

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