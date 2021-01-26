«Еле достигает отметки +6°С»: депутаты вступились за жителей дома по Герцена, 9

Сразу два депутата вступились за жителей дома по Герцена,9, которые замерзают в своих квартирах из-за ошибок городских коммунальных служб. Сначала в телеграм-канале депутата Думы города Томска Ксении Фадеевой появилось сообщение о том, что люди замерзают, а следом появилась информация и от депутата Законодательной думы Томской области Галины Немцевой.

Ксения Фадеева рассказала, что дом по Герцена, 9 относится к фоновой застройке и к 400-летию Томска (2004 года) был отремонтирован.



«Ну а вот внутри всё грустно, — Обратились жильцы угловой квартиры. В помещении 10 градусов. Раньше была другая система подачи тепла — сперва прогревались нижние квартиры, а затем — верхние. Потом систему поменяли, и теперь тепло распределяется в первую очередь по квартирам второго этажа. Как следствие — дома очень холодно. По дому уже работало несколько комиссий и, скорее всего, в теплое время года систему снова будут менять. Буду следить за ситуацией», — пишет Ксения Фадеева.



Городской депутат сообщает, что кроме что в доме холодно, здесь уже который раз прорвало трубу холодного водоснабжения. Плюс рядом с домом яма, из которой валит пар, потому что ТомскРТС не устранили раскопку.



Все попытки депутата дозвониться до УК «Социальная» и ТомскРТС оказались тщетными, но зато оперативно сработал сотрудник Департамента городского хозяйства, который пообещал заменить кабель, греющий трубу водоснабжения.