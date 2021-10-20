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Томский гидрометеоцентр сообщил о превышении количества пыли в воздухе

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На сайте регионального гидрометеоцентра горит красным цветом экстренная информация: в Томске наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности. В связи с сухой и почти безветренной погодой зафиксировано накопление вредных примесей (взвешенных веществ, пыли) в атмосфере. Такая ситуация по прогнозам синоптиков продлится по 22 октября включительно.

Как пояснила ТВ2 начальник отдела метеорологии Томского гидрометеоцентра Светлана Рюхтина, неблагоприятная метеорологическая обстановка связана с сухой погодой: «Деревья стоят голые, улицы перестали мыть, дождей нет - поэтому очень много пыли в воздухе».  По ее словам, как только пройдет дождик, то ситуация нормализуется и гидрометеоцентр снимет экстренное предупреждение.

Для справки: Неблагоприятные метеорологические условия (далее – НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.  

При первом режиме НМУ предприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15 - 20 %. 

 

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