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Экспорт необработанного кругляка в первом полугодии 2021 года вырос на 20%

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Продажи российского леса за рубеж в первой половине 2021 года выросли на 20,3 процента, пишет РБК со ссылкой на данные Рослесинфорга. Так рынок отреагировал на запрет президента Владимира Путина вывозить необработанную древесину с 2022 года.

В натуральном выражении экспорт кругляка вырос на 12,6% и составил 7,18 млн куб. м. В ведомстве отметили, что на выручке сказался рост цен на лес на 6,8%, до $71,4 за кубометр.

Всего объем заготовки древесины за первые шесть месяцев 2021 года вырос на 3,5% и достиг более 105 млн куб. м. «Из всего срубленного леса на экспорт отправлено в необработанном виде всего 6,8%, или 7,18 млн куб. м. Больше всего древесины, порядка 30%, вывозится за рубеж в виде пилопродукции», — уточнили в ведомстве.

Эксперты Рослесинфорга отметили несколько причин столь значительного роста экспорта древесины. Среди них повысившийся спрос на стройматериалы в Европе и США, где в последние месяцы активизируются строительные и ремонтные работы, а также введенный Путиным запрет на экспорт необработанной и грубо обработанной древесины.

Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины, заявив, что «бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить жесткий заслон». Минвостокразвития и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предлагали сделать исключение для Дальнего Востока, создав новую госкомпанию-агента. Она должна была бы реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий в России.

Однако против создания такой госкомпании выступили вице-премьер Виктория Абрамченко и Минпромторг. В итоге, как рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, от идеи создания госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке решили отказаться.

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