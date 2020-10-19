Эксперты выяснили, какие города больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса

Эксперты «КБ Стрелка» оценили , как коронавирус повлиял на бюджет российских городов. По мнению экспертов, чем больше у города собственных доходов от НДФЛ и налога на прибыль, тем выше его риски при таком кризисе.

Для составления рейтинга эксперты оценили, какую долю в доходах городского бюджета занимают налоговые доходы, с наибольшей вероятностью способные сократиться из-за пандемического кризиса. Речь идет о сокращении поступлений НДФЛ, а также налога на прибыль компаний. При расчете степени уязвимости аналитики разделили города России на несколько групп по численности городского населения (от 250 тыс. до 1 млн человек, от 100 тыс. до 250 тыс. и т.д.) и типу муниципального образования. Из расчета были исключены три города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, которые не являются муниципалитетами и имеют принципиально другую структуру бюджета.





Томск вошел в список крупных городов России (население от 250 тыс. до 1 млн). Эксперты отнесли его к городам с умеренной степени уязвимости бюджета. Больше всего в этой группе городов пострадали Мурманск, Сочи и Якутск, а Смоленск, Вологда и Тверь, наоборот, обладают, с позиции авторов исследования, низкой уязвимостью.





Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что из-за пандемии коронавируса бюджет Томска в 2021 году не дополучит миллиард рублей.





Эксперты отмечают, что чем значительнее доля собственных доходов города, приходящаяся на доходы от НДФЛ, налога на прибыль и налога на совокупный доход, тем сильнее пострадает бюджет города. Томск, традиционно, является городом-донором, где основная часть бюджета формируется за счет НДФЛ.