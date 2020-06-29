Эксперты включили Томскую область в десятку регионов с доступным жильем

Эксперты федерального агентства «РИА Новости» подготовили рейтинг регионов России по доступности приобретения жилья. Томская область заняла 10 место среди 85 регионов.
При составлении рейтинга эксперты учитывали количество лет, за которые, исходя из среднего дохода по региону, семья из двоих взрослых и одного ребенка может накопить на покупку типовой двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Предполагалось, что на накопления пойдут все средства, что остаются после минимальных затрат на «поддержание текущей жизни» (в соответствии с прожиточным минимумом по региону). Также учитывались накопления в виде депозитов в банках (средний размер депозита на одного жителя региона). При подготовке эксперты опирались на данные Росстата и Центробанка).
Так, по их оценкам, средней томской семье для покупки такой квартиры придется копить 4,3 года. В расчет бралась средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров — 2,5 млн рублей.
Первое место с самым доступным жильем, по мнению экспертов РИА, занимает Магаданская область. Там накопить на квартиру ценой 2,9 млн рублей можно за полтора года. Далее в рейтинге ХМАО и Ненецкий автономный округ.
Дольше всего копить на квартиру придется жителям Севастополя. Двухкомнатное типовое жилье там стоит 4,9 млн рублей, а срок накопления при средней зарплате по региону эксперты оценили в 15 с половиной лет. Также рейтинг замыкают Чеченская республика (14,4 лет с ценой 2,6 млн), Карачаево-Черкесская республика (14,3 лет с ценой 2,9 млн), Дагестан (13,8 лет с ценой 2,9 млн). В среднем по России цена на двухкомнатную типовую квартиру — 3,3 млн рублей, а срок накопления — четыре с половиной года.
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