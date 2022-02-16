Эксперты: в 2021 году увеличилось количество случаев уголовного преследования за публикации в интернете

Проект посвященный свободе слова и праву на приватность «Сетевые свободы », опубликовал доклад о состоянии Рунета в 2021 году. Томская область там тоже представлена. Доклад посвящен обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2021 году. Он основан на данных постоянного мониторинга ситуации, который «Сетевые свободы» ведут на протяжении 14 лет.

В 2021 году в России зарегистрировано более 450 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Аудитория Рунета превысила 100 миллионов человек, четверть из них – старше 55 лет. В 2021 году продолжались: пополнение реестра иностранных агентов (93 журналиста и медиа), уголовное преследование за публикации в социальных сетях, штрафы и аресты за демонстрацию символики запрещенных организаций, а также почти двукратный рост числа запрещенных сайтов и интернет-страниц.

Более 400 тысяч ссылок попало в реестры Роскомнадзора в течение девяти месяцев 2021 года. Половину ссылок заблокировал Роскомнадзор, а половину удалили сами владельцы сайтов или администраторы интернет-платформ.

Согласно статистике, особенно участилось уголовное преследование за публикации в сети: в 2021 году случаев уголовного преследование было 289, в 2021 – 401. Запрет и блокировка сайтов с 272 487 случаев до 427 000.

«Несколько снизилось число регионов, в которых свобода интернета подвергается наибольшему ограничению: в «красной» зоне в 2021 году находились 54 региона (в 2020 — 58). Ухудшилась ситуация в Бурятии, Карачаево-Черкесии, Коми, Якутии, Северной Осетии, Тыве, Чувашии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Костромской, Магаданской, Новгородской, Омской, Псковской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях, Москве, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Крыму. В этих регионах значительно увеличилось число отдельных вмешательств в свободу интернета, либо отмечены случаи насилия или приговоры к реальному лишению свободы за интернет-активность», — говорится в докладе.

Кроме того, в 29 регионах России приговаривали к лишению свободы за публикации в интернете. Относительное улучшение свободы слова в интернете зафиксировано в Адыгее, Алтае, Ингушетии, Алтайском и Камчатском краях, Вологодской, Ивановской, Тверской, Тюменской, Челябинской и Еврейской автономной областях: число зарегистрированных инцидентов в них уменьшилось, при этом не отмечалось насилия или лишения свободы.

В 2021 году было зафиксировано меньше фактов насилия: 103 эпизода в 2021 и 81 в 2021. Но и этот уровень считается высоким, говорят эксперты.

Кроме того, в 2021 году 44 человека были приговорены к реальному лишению свободы за посты в соцсетях, большая часть приговоров вынесены за оправдание терроризма 24 (приговора) и за призывы к экстремизму (21 приговор).

«Увеличилось также число случаев привлечения к административной ответственности (до 1806 против 1222 в 2020 году). Более половины составляют дела СМИ и журналистов, признанных иностранными агентами, и касаются отсутствия маркировки на отдельных сообщениях, постах и даже комментариях в социальных сетях. Производство по таким делам осуществляется в режиме конвейера, включающего в себя автоматизированное выявление отсутствия маркировки в публикациях поднадзорных СМИ, составлением административных материалов и направлением их в суд. К ответственности могут привлекаться одновременно несколько субъектов — например, учредитель издания и главный редактор. Это позволяет увеличить объем дел в производстве, а также сумму назначаемых штрафов», — отмечают эксперты.

«Сетевые свободы» составили интерактивную карту, где можно посмотреть в каких регионах больше всего уголовных дел, блокировок и интернет-шатдаунов. Согласно ей, в 2021 году в Томской области зафиксировано шесть случаев уголовного преследования, один случай административного преследования и 167 случаев интернет-цензуры.

Полностью прочитать доклад о состоянии Рунета в 2021 году можно здесь.