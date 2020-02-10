Эксперты: россияне перестают платить за ипотеку

За год ипотечная задолженность в РФ снизилась всего на 0,4%, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант». Жители многих регионов перестали платить по ипотеке: на 1 января 2020 года на счетах банков 72,6 млрд рублей задолженности, годом ранее эта сумма составляла 72,9 млрд рублей. Таким образом, банки-кредиторы вынуждены изымать квартиры и продавать их по ценам ниже средней по рынку.





«По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, по которым заемщики перестали платить по кредитам, — рассказал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов. — И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки. Реальное количество квартир, с учетом продажи закладных, в 1,5 раза больше».





При этом в 29 регионах размер просроченной задолженности снизился. Лидерами стали Чукотский автономный округ (-33%), Республики Карелия (-21%) и Хакасия (-18%). Показатель задолженности Томской области также снизился до -9,2%. В 2019 году задолженность составляла 283 млн рублей, а на начало 2020 года эта сумма равнялась 257 млн рублей.





Вместе с этим в некоторых регионах наблюдается значительный рост просроченной задолженности. Хуже всего ипотеку платят в Республике Крым, где задолженность выросла в 3 раза. Следом идет Карачаево-Черкесия (рост в 1,9 раза), Костромская (рост на 30%) и Брянская области (рост на 27%).





По словам экспертов, неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты на покупку жилья. Заемщики отказываются регулировать просроченную задолженность, а кредиторы начинают судебные процессы. В итоге квартира продается со скидкой до 40% от первоначальной стоимости. В крупных городах за недвижимость с привлекательной ценой на торгах выстраивается очередь.







«Мы видим, что стали появляться компании-посредники, которые завлекают покупателей хорошей рентабельностью объектов в банкротстве, хотя в реальности там не все так радужно», — отмечает Денис Аксенов.



