Эксперты: Россияне гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусом

По данным опроса, 61 % опрошенных россиян не боится коронавируса. Они считают, что отношение к нему в мире — паника на пустом месте. 10 % заявили, что им все равно, заразятся они или нет. Только чуть больше 28 % опасаются заражения.





58 % опрошенных отметили, что пандемия пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. 26 % респондентов беспокоят ограничения на поездки за границу, еще 23 % недовольны отменой массовых мероприятий.





18 % стали реже ездить в общественном транспорте. 16 % отказались от поездок за границу или внутри России. 13 % реже контактируют с окружающими. 11 % начали реже посещать отделения банков, а 9 % — реже пользоваться бумажными деньгами, опасаясь заражения. При этом лишь 5 % россиян заявили, что стали покупать больше лекарств.





«Отсутствие апокалиптических настроений у большинства россиян и общенационального тотального карантина по примеру Италии предсказуемо приводит к тому, что наши соотечественники пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9 % опрошенных (в основном люди старшего возраста) усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок. Около 92 % опрошенных не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах», —подчеркивается в опросе.





При этом большинство россиян не верит в быстрое завершение пандемии. Только 16 % полагают, что ситуация нормализуется в ближайшие недели. 51 % отводят вирусу не менее полугода, а 16 % как минимум год.





Новый экономический кризис кажется россиянам гораздо более реальной и пугающей перспективой, чем опасная болезнь. 80 % в той или иной мере уверены, что в стране может повториться кризис 2014 года. Причем 27 % из них не исключают, что этот кризис может оказаться еще более тяжелым, чем в 2014 году. В будущем улучшения экономической ситуации в стране ждут 17 %.





На фоне таких настроений 68 % респондентов не меняют своего финансового поведения: они заявили, что не имеют сбережений, а все траты у них все равно остаются в рублях. 11 % начали срочно тратить накопления, покупая недвижимость, автомобиль или затеяв ремонт. 10 % предпочли срочно купить иностранную валюту. 9 % заявили, что возьмут кредит, пока ставки не увеличились.





Большинство россиян исходят из того, что кризис не закончится быстро. 32 % полагают, что он продлится как минимум до осени, еще 23 % — не меньше года. «При этом 36 % относятся к нему философски: они считают, что жизнь в России непредсказуема независимо от пандемий, неизвестных вирусов и обвалов рубля», — резюмируют в исследовании.





Опрос проводился в форме онлайн-интервью 13-14 марта 2020 года. В нем участвовала тысяча человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах, численность которых превышает миллион человек.





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