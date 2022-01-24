Эксперты рассказали, как проверить правильность  расчетов за отопление

Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы проверить правильность расчетов за услуги отопления. Ранее томичи пожаловались на большие суммы в платежках за отопление. С учетом доначисления они доходили до 8-10 тысяч рублей.

В теплосбытовой компании АО «ТомскРТС» пояснили, что большие суммы за тепло за декабрь пришли к тем, кто платит по 1/12. Минувшая зима была холоднее, да и топили в прошлом году дольше. По словам энергетиков, отопительный сезон оказался на 19 дней длиннее, что и создало такую ситуацию, когда прибор учета показал суммарно за 2021 год расход тепловой энергии значительно больше, чем за 2020. И поэтому начисления по факту за 2021 отличаются в большую сторону от начислений по 1/12, которые были посчитаны, исходя из теплого 2020 года. Отсюда образовались доначисления.

«У томичей возникло много вопросов по поводу декабрьских доначислений за отопление. Мы считаем, что необходимо принимать конкретные меры для того, чтобы суммы в платежках за тепло не шокировали людей. Так, в многоквартирных домах, где вышел из строя общедомовой прибор учёта тепла, «ТомскРТС» обязан уведомить собственников дома и департамент ЖКХ. По закону, есть 2-3 месяца для решения вопроса о замене прибора учета, так как начисления будут производиться по среднему значению. Тем самым, жилищные организации (УК или ТСЖ\ЖК) не смогут скрыть от собственников поломку», — отметил член регионального штаба Народного фронта Роман Клясюк.