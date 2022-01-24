Эксперты рассказали, как проверить правильность  расчетов за отопление

Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы проверить правильность расчетов за услуги отопления. Ранее томичи пожаловались на большие суммы в платежках за отопление. С учетом доначисления они доходили до 8-10 тысяч рублей.
В теплосбытовой компании АО «ТомскРТС» пояснили, что большие суммы за тепло за декабрь пришли к тем, кто платит по 1/12. Минувшая зима была холоднее, да и топили в прошлом году дольше. По словам энергетиков, отопительный сезон оказался на 19 дней длиннее, что и создало такую ситуацию, когда прибор учета показал суммарно за 2021 год расход тепловой энергии значительно больше, чем за 2020. И поэтому начисления по факту за 2021 отличаются в большую сторону от начислений по 1/12, которые были посчитаны, исходя из теплого 2020 года. Отсюда образовались доначисления.
«У томичей возникло много вопросов по поводу декабрьских доначислений за отопление. Мы считаем, что необходимо принимать конкретные меры для того, чтобы суммы в платежках за тепло не шокировали людей. Так, в многоквартирных домах, где вышел из строя общедомовой прибор учёта тепла, «ТомскРТС» обязан уведомить собственников дома и департамент ЖКХ. По закону, есть 2-3 месяца для решения вопроса о замене прибора учета, так как начисления будут производиться по среднему значению. Тем самым, жилищные организации (УК или ТСЖ\ЖК) не смогут скрыть от собственников поломку», — отметил член регионального штаба Народного фронта Роман Клясюк.
«Для того чтобы проверить правильность начисления платы за тепло в многоквартирном доме, где есть общедомовой прибор учета, нужны четыре документа: акт включения отопления в доме, акт ввода счетчика в эксплуатацию, показания прибора учета за проверяемый период, квитанция на оплату за отопление. Проверку можно провести самостоятельно либо с привлечением специалистов. При работающем приборе учета применяются формулы из постановления правительства РФ № 354. В случае подтверждения фактов незаконного начисления подается претензия на перерасчет в ресурсоснабжающую организацию либо управляющей организации (управляющей компании, жилищному кооперативу, ТСЖ) в зависимости от наличия либо отсутствия прямых договоров, способа управления. При непосредственном способе управления и прямых договорах исполнителем является, как правило, ресурсоснабжающая организация. Если претензия не удовлетворена, то необходимо обратиться в суд», — пояснил юрист в сфере ЖКХ и жилищного законодательства Владимир Фурсин.
В многоквартирных домах, где нет общедомовых приборов учета, начисление за тепловую энергию производится по 1/9 вместо 1/12 независимо от количества месяцев, в которых было отопление. Этот норматив также установлен постановлением правительства РФ.
В многоквартирных домах, где отсутствуют общедомовые приборы учета, эксперты рекомендуют проверить правильность начисления за тепловую энергию по нормативу следующим образом: необходимо получить данные по объему тепловой энергии по группе многоквартирных домов за предыдущие три года, а также произвести расчет с учетом корректировки на тариф (меняется раз в год — 1 июля). Далее также может быть подана претензия на перерасчет.