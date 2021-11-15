Эксперты рассказали, дефицит каких кадров сложился в Томской области

В Томской области вырос спрос на специалистов по консультированию и административный персонал. Также не хватает профессионалов в сфере «добыча сырья». Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали, как меняется ситуация на рынке труда в Томской области, каких специалистов стали чаще искать работодатели и появились ли в бизнес-сезон признаки снижения дефицита кадров, который остро проявился в этом году.

При этом наиболее востребованными кадрами остаются специалисты продаж (22% от всех размещенных в октябре), в первой пятерке также рабочий персонал, ИТ-специалисты, строители и специалисты из сферы производства.

Самыми дефицитными кадрами в Томской области являются специалисты по консультированию (прежде всего, продавцы-консультанты), специалисты из ресторанно-гостиничной сферы, рабочие, строители и IT-специалисты на одно предложение о работе в этих профобластях приходится не больше 1,5 резюме потенциальных кандидатов (комфортное для рынка труда соотношение -- 5-6 резюме на вакансию). Кроме того, в этом году сложился острый дефицит специалистов по продажам (1,7 резюме), а их в Томской области требуется больше, чем любых других (напомним, 22% от всех вакансий). Сложности с поиском сотрудников испытывают работодатели, которым нужны медики, специалисты по страхованию, домашний персонал, банковские работники, специалисты по производству, специалисты из профобласти «добыча сырья», водители и маркетологи.

В целом, на одну вакансию в области приходится 3,9 резюме, как и в среднем по РФ. Хотя томские показатели ниже комфортного для рынка труда соотношения, они чуть лучше, чем в соседних Сибирских регионах, так самый высокий дефицит кадров наблюдается в Алтайское крае (индекс 2,8).

«Цифры говорят о том, что рынок труда по-прежнему переживает дефицит кадров, и в Сибири он острее, чем в целом по стране. Работодатели испытывают сложности с закрытием вакансий в разгар бизнес-сезона, когда от укомплектованности команд зависит эффективность бизнеса», — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.