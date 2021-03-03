Эксперты раскритиковали решение губернатора изменить сроки охоты в Томской области

«Весенняя охота в Томской области нанесет непоправимый вред всем птицам, поскольку каждая убитая весной птица – это уничтожение ценнейшего генофонда, — говорит сотрудник экологического центра «Стриж» Евгений Мурзаханов. — Для большинства птиц изъятие одного партнера из пары означает исключение из гнездования как минимум на год. Из-за беспокойства все виды птиц в местах охоты, включая «краснокнижные», испытывают повышенный стресс, не могут нормально отдохнуть и пополнить запасы питательных веществ, необходимых для дальнейшей миграции и откладки яиц, что в итоге снижает успех размножения. Исследования ученых ТГУ в 2013 году показали, что на территориях, где весной открывается охота, численность водоплавающих птиц снизилась с начала 2000-х годов в шесть — десять раз. Кроме того, у государства недостаточно ресурсов, прежде всего, инспекторов и техники, чтобы обеспечить эффективную охрану огромных по площади угодий, где на протяжении целого месяца смогут легально находиться тысячи людей с ружьями».