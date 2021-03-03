Эксперты раскритиковали решение губернатора изменить сроки охоты в Томской области
Томские экологи раскритиковали новые правила весенней охоты на птицу. По их мнению, введенный распорядок может оказать негативное влияние на популяцию водоплавающих птиц.
Ранее губернатор Сергей Жвачкин установил новые параметры охоты на территории Томской области. Теперь для весенней охоты на птиц регион разделен на четыре зоны, а не три; суммарная продолжительность дней для отстрела составит 39 дней — с 15 апреля по 24 мая (в каждой из зон — 30-34 дня). Раньше суммарный срок весенней охоты на пернатую дичь был 19 дней — с 1 по 19 мая (в каждой из зон — 10 дней).
«Новые параметры охоты никак не обоснованы. Они не соответствуют биологическим особенностям видов и не учитывают сезонные изменения погодных условий, — считает эксперт ОНФ, заместитель руководителя межрегионального экологического центра «Стриж» Андрей Баздырев. — Кроме того, никак не ограничивается количество птиц, которое разрешено добыть. Новые сроки охоты приходятся на период инкубации яиц. Птицы при этом испытывают повышенный стресс, что может привести к уменьшению количества яиц в кладке. Охотиться на птиц весной — это все равно, что уничтожать племенной фонд. А новые параметры охоты увеличили сроки этого истребления в три раза. Если не добиться изменений, то это может привести к катастрофическому снижению численности пернатых. Охота на них станет нецелесообразной. В итоге пострадают сами же охотпользователи, поскольку у них значительная доля дохода - от охоты на водоплавающих птиц».
Эксперты отметили, что новые правила охоты никак не обсуждались с томскими экологами и биологами.
«Необходимо провести областное совещание с привлечением экспертов, которые могли бы дать оценку биологической и экологической значимости принятых документов. Нужно выработать какие-то приемлемые компромиссные решения, поскольку тот вариант, который сейчас предполагается к действию, он нанесет колоссальный ущерб окружающей среде. В том числе охотничьим видам и видам, которые занесены в Красную книгу», — подчеркнул Баздырев.
Они предлагают устанавливать конкретные сроки охоты ежегодно, исходя из погодно-климатических условий и на основании многолетних мониторинговых исследований. Весеннюю охоту на гусей, по мнению экологов, нужно запретить, а в отношении селезней установить норму добычи. Самым оптимальным вариантом общественники считают введение в Томской области временного моратория на любительскую и спортивную весеннюю охоту на водоплавающих птиц.
«Весенняя охота в Томской области нанесет непоправимый вред всем птицам, поскольку каждая убитая весной птица – это уничтожение ценнейшего генофонда, — говорит сотрудник экологического центра «Стриж» Евгений Мурзаханов. — Для большинства птиц изъятие одного партнера из пары означает исключение из гнездования как минимум на год. Из-за беспокойства все виды птиц в местах охоты, включая «краснокнижные», испытывают повышенный стресс, не могут нормально отдохнуть и пополнить запасы питательных веществ, необходимых для дальнейшей миграции и откладки яиц, что в итоге снижает успех размножения. Исследования ученых ТГУ в 2013 году показали, что на территориях, где весной открывается охота, численность водоплавающих птиц снизилась с начала 2000-х годов в шесть — десять раз. Кроме того, у государства недостаточно ресурсов, прежде всего, инспекторов и техники, чтобы обеспечить эффективную охрану огромных по площади угодий, где на протяжении целого месяца смогут легально находиться тысячи людей с ружьями».
Активисты предлагают в течение ближайших пяти лет мониторить на территории Томской области популяцию охотничьих видов птиц, чтобы оценить целесообразность открытия весенней охоты и ее параметров. По мнению экологов, такой мониторинг должен проводиться ежегодно для оценки состояния и вычисления числа допустимого отстрела птиц.
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