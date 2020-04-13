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13 апреля,
2020
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Эксперты прогнозируют подтопления во вторую волну паводка в Томской области

Катерина Степанова
Катерина Степанова
1 час назад

В конце мая — начале июня в Томскую область придет вторая волна паводка. Эксперты прогнозируют незначительные подтопления.

Эксперты прогнозируют подтопления во вторую волну паводка в Томской области

«На Кузбассе норма запаса снега превышена в полтора раза. Не нужно забывать, что там есть вне стоковые ландшафты и будет ландшафтное таяние. По опыту, снег начнет таять с 9-10 мая, и к концу мая вода будет идти полным ходом», — говорит начальник Томского гидрометцентра Владимир Ушаков. 


Он отметил, что также в период половодья есть опасность резкого подъема воды.


«Обь еще пойдет, водохранилище будет наполняться. Излишки воды будут сбрасывать, то есть в Оби паводок еще будет порядочный, — считает Владимир Ушаков. — Я думаю, что в этом году возможен паводок в пределах нормы или чуть больше на Чулыме, потому что там запасы снега порядка 120-130 %».


Больше нормы снега и в горах Алтая. Заместитель начальника регионального МЧС России Евгений Башкатов говорит, что может сложиться неблагоприятная обстановка, если резко станет тепло и пойдут дожди. Пока же таяние льда на малых реках происходит без их вскрытия. Этому способствуют достаточно благоприятные погодные условия: небольшой плюс днем и ближе к нулю ночью, за счет чего происходит незначительное промерзание почвы.


На случай затопления жилых домов службы МЧС предусмотрели пункты временного размещения граждан. По области могут быть развернуты порядка 58 пунктов временного размещения, которые смогут принять 14 тысяч пострадавших от паводка.


«До начала паводка мы проинформировали население. Особенно это касалось тех населенных пунктов, которые подвержены подтоплению. В Колпашевском, Молчановском районах и в районах Черной речки и Эушты были проведены домовые обходы. В пунктах, где есть угрозы затопления, располагаются подразделения МЧС, они круглосуточно отслеживают гидрообстановку. В случае необходимости работники МЧС смогут эвакуировать жителей, предусмотрена и эвакуация скота», — рассказывает начальник департамента защиты населения и территории Томской области – главный государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин.


В случае потопления жилых домов, чтобы исключить риск заражения коронавирусом, службы защиты предоставят средства дезинфекции и индивидуальной защиты гражданам. По словам Сергея Лукина, в ПВР будут находиться дезинфекционные средства, предусмотрена одноразовая посуда.


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