Эксперты прогнозируют рост цен на стройматериалы в 2022 году

На рост цен, по мнению аналитиков, будет влиять несколько факторов: повышение себестоимости строительства, растущая стоимость строительно-монтажных работ, удорожание земли и спрос на квартиры, который останется относительно высоким.

Цены на стройматериалы вырастут в 2022 году на 15%, прогнозируют эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сообщает РБК. Это вызовет продолжение роста цен на квартиры в новостройках не менее, чем на 8 - 10%.

Цены на стройматериалы в среднем вырастут, по прогнозу, на 15% и увеличат стоимость квадратного метра жилья на 5%. Рост цен связывают с тем, что мировая экономика еще не оправилась от пандемийных ограничений и производители не могут полностью удовлетворить выросший спрос, логистические компании не справляются с выросшей активностью покупателей.

По прогнозу «Национальных кредитных рейтингов» в будущем году подорожают стальная арматура, кабели и электрика, древесина и пиломатериалы. Цены на эти категории стройматериалов могут вырасти на 20%. Аналитики ждут повышения цен на пластиковые окна, теплоизоляцию и материалы для кровли. Бетон и кирпич подорожают на 10%, цемент на 5–7%, щебень, песок, гравий, лаки и краски — не более чем на 8%.

Отмечается, что в 2021 году удорожание материалов и строительно-монтажных работ повлияло на рост цен на жилье, на стройматериалы приходится 35% конечной стоимости квадратного метра. В 2021 году цены на квартиры в новостройках в среднем по России, по данным Росстата, к концу сентября выросли на 23%.