Добрые новости
29 мая,
2021
Новости

Эксперты признали программы рефинансирования кредитов банка «Открытие» одними из лучших на рынке

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Банк «Открытие» возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов банков в апреле 2021 года, по версии одного из крупнейших финансовых маркетплейсов России «Выберу.ру».


По расчетам калькулятора «Выберу.ру», программа «Рефинансирование» банка «Открытие» заняла первое место среди соответствующих предложений ведущих российских кредитных организаций.


В ходе исследования сравнивались условия программ рефинансирования в топ-50 российских банков по объемам розничного кредитования. С помощью калькулятора сервиса были рассчитаны 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов.


При ранжировании продуктов принимались в расчет не только значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы как: условия объединения нескольких кредитов; условия досрочного погашения; наличие страховки и ее влияние на снижение ставки; отсутствие скрытых комиссий; количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика; набор дополнительных сервисов; надежность и значимость банка на рынке.


По совокупности этих факторов рефинансирование кредитов разных типов в банке «Открытие» признано самым выгодным для клиентов.


«Выберу.ру» входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.


Новости компаний

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.