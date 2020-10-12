Эксперты подсчитали, на сколько выросли цены на вторичное жилье в Томске

В Томской области с начала года выросла цена на 6,2% за квадратный метр на вторичное жилье. По данным экспертов портала «МИР КВАРТИР», стоимость одного квадратного метра в Томске составляет 62 тысячи рублей.

Специалисты подвели итоги III квартала на рынке вторичного жилья в 70 городах с населением более 300 тысяч человек. Оказалось, вслед за новостройками стала дорожать и «вторичка». Цена квадратного метра вторичного жилья за квартал выросла на 1,4%, а с начала года – на 2,2%.





Лидером роста цен стал Магнитогорск, где стоимость вторичного метра за последние три месяца увеличилась на целых 4,7%, а средняя цена квартиры – и вовсе на 7,5%. Также отличились Череповец (+4,2% за «квадрат»), Севастополь (+4,1%) и Челябинск (+3,9%). На 3,4% подорожали Москва, Нижний Новгород и Тольятти.