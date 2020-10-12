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12 октября,
2020
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Эксперты подсчитали, на сколько выросли цены на вторичное жилье в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области с начала года выросла цена на 6,2% за квадратный метр на вторичное жилье. По данным экспертов портала «МИР КВАРТИР», стоимость одного квадратного метра в Томске составляет 62 тысячи рублей.  

Эксперты подсчитали, на сколько выросли цены на вторичное жилье в Томске

Специалисты подвели итоги III квартала на рынке вторичного жилья в 70 городах с населением более 300 тысяч человек. Оказалось, вслед за новостройками стала дорожать и «вторичка». Цена квадратного метра вторичного жилья за квартал выросла на 1,4%, а с начала года – на 2,2%.


Лидером роста цен стал Магнитогорск, где стоимость вторичного метра за последние три месяца увеличилась на целых 4,7%, а средняя цена квартиры – и вовсе на 7,5%. Также отличились Череповец (+4,2% за «квадрат»), Севастополь (+4,1%) и Челябинск (+3,9%). На 3,4% подорожали Москва, Нижний Новгород и Тольятти.

Эксперты подсчитали, на сколько выросли цены на вторичное жилье в Томске
Фото: МИР КВАРТИР

Если 61 город прибавил в цене вторичного жилья, то 9 городов снизились в цене. По данным Mirkvartir.ru, это Владикавказ (–2,7%), Ленинградская область (–2%), Чебоксары (–1,3%), Архангельск (–1%), Ростов-на-Дону (–0,9%), Пермь (–0,6%), Новосибирск (–0,4%), Кемерово (–0,2%) и Симферополь (–0,1%).


Средняя цена предложения снизилась в большем количестве населенных пунктов – в 17 из 70. Среди них такие крупные города, как Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Самара, Пермь, а также Сочи и Ленинградская область.

Эксперты подсчитали, на сколько выросли цены на вторичное жилье в Томске
Эксперты подсчитали, на сколько выросли цены на вторичное жилье в Томске

В Томске по итогам III квартала 2020 года стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 62 072 рублей. Рост за квартал составил 1,1 %, с начала года — 6,2 %. Средняя цена квартиры составляет по итогам III квартала 3,33 миллиона рублей. С начала года средняя стоимость выросла на 9,1 %.



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