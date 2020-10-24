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24 октября,
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Проект дизайн-кода Томска представили в обладминистрации

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Рабочая группа Градосовета при губернаторе рассмотрела проект дизайн-кода Томска, подготовленный администрацией города. Дизайн-код представляет собой иллюстрированный набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города.


«Муниципалитету рекомендовано представить алгоритм внедрения проекта, доработать применение кода на объектах деревянной архитектуры и расширить заявленную в проекте типологизацию городских улиц, — сказала  заместитель начальника областного департамента архитектуры и строительства Екатерина Шумкина. — В ближайшее время облдепартамент архитектуры и строительства подготовит для мэрии заключение с учетом мнения экспертного сообщества».

Проект дизайн-кода Томска представили в обладминистрации
Проект дизайн-кода Томска представили в обладминистрации
Проект дизайн-кода Томска представили в обладминистрации

В настоящее время дизайн-код уже разработан в ряде городов. Это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Саратов, Ижевск, Краснодар, Белгород, Казань.

Дизайн-код — это проиллюстрированный набор правил проектирования, требований и рекомендаций по вопросам физического развития местности. Графические и письменные компоненты дизайн-кода подробно и точно строят дизайнерское видение генерального плана при проектировании и разработке объекта.


В декабре 2019 года мэрия Томска отмечала, что не видит необходимости в разработке дизайн-кода города. 


«По мнению мэрии, на сегодняшний день дизайн-код для города Томска как исторического поселения федерального значения будет лучше разрабатывать на локальные территории, по историческим его частям. Это потребует достаточно значительных финансовых затрат, от миллиона и выше», — говорил начальник департамента архитектуры города Томска Алексей Макаров.


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