Эксперты оценили вероятность отставки губернатора Сергея Жвачкина как «среднюю»

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций подготовили доклад о том, губернаторы каких регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов. В докладе упомянута и фамилия Сергея Жвачкина. Об этом написал РБК.

В сентябре 2021 года будут выборы в Госдуму Федерального собрания и губернаторские выборы в восьми регионах России — Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской, Тульской, Тверской, Ульяновской областях, Чечне и Туве. С вероятностью выше среднего эксперты считают отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который занимает свой пост с 2005 года. За это время регион показал высокий уровень протестного голосования после выборов в местное заксобрание в 2018 году.





Среднюю вероятность отставки, по оценке АПЭК, имеет губернатор Сергей Жвачкин, а вместе с ним Шолбан Кара-оол из Тувы, Валентин Коновалов из Хакасии, Владимир Сипягин из Владимирской области, Александр Усс из Красноярского края.





Эксперты считают, что среди политических проблем Томской области против губернатора сыграл высокий уровень протестного голосования на выборах в Томскую гордуму в сентябре 2020 года.





«Уровень поддержки списка «Единой России» составил 24,46% голосов, в городской парламент прошли и политики, связанные с внесистемной оппозицией», — говорится в исследовании.





Кроме того, Сергей Жвачкин, которому сейчас 64 года и полномочия которого истекают в 2022 году, относится к возрастным руководителям. При этом эксперты считают, что при смене губернатора и приходе на его пост другого человека рост протестных настроений не обязательно остановится, поэтому это является фактором устойчивости губернатора.





Что касается других сибирских губернаторов, эксперты отмечают, что скорую отставку главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова, стали прогнозировать вскоре после избрания. Проблем ему добавило то, что в апреле 2020 года задержали и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова, и «неоднократные перестановки в руководстве региона».





Также как среднюю вероятность отставки эксперты оценили преждевременный уход с поста красноярского губернатора Александра Усса (полномочия истекают в 2023 году). Среди факторов риска эксперты в АПЭК называют разлив дизельного топлива в Норильске. Также в крае отмечают сложную внутриэлитную ситуацию и протестный потенциал региона. Последнее при этом влияет на руку Уссу, так как повышает уязвимость потенциальных сменщиков.





В списке тех, у кого средняя вероятность смены, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.





«Некоторые главы располагают мощным покровительством, уточняет эксперт. Например, патрон Кара-оола — министр обороны Сергей Шойгу. Усс опирается на Шойгу и «Роснефть». За Жвачкиным стоит «Газпром». Отставка Коновалова сомнительна, потому что регион не является важным с электоральной точки зрения, да и кампания потенциального нового врио не будет легкой. Если говорить о Сипягине и Дегтяреве, то Кремль не станет в год парламентских выборов осложнять отношения с ЛДПР», — говорится в сообщении.