Эксперты оценили размер ущерба коренным народам Таймыра от аварии на норильской ТЭЦ-3

Организатором экспертизы выступил Проектный офис развития Арктики (ПОРА). Комиссия установила, как авария повлияла на уклад жизни и традиционные промыслы КМНС.

«Размер убытков, причиненных представителям коренных малочисленных народов, составляет около 175,3 млн рублей при единовременной выплате, — При расчетах убытков учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков озера Пясино и реки Пясино, продуктивность рыбных запасов по каждому типу водоемов, средняя стоимость килограмма рыбы и материальные затраты по рыболовству, по данным родовых общин», — рассказала сотрудник Академии наук Якутии и член комиссии Ирина Самсонова.

Координатор программ ПОРА Андрей Иванов добавил, что комиссия рекомендовала провести компенсацию коренным жителям Таймыра в два этапа. На первом этапе эксперты советуют возместить прямые убытки общинам и домохозяйствам КМНС. На втором этапе рекомендуются меры по долгосрочной поддержке коренных народов: сохранению их традиционного образа жизни и хозяйствования, а также созданию рабочих мест взамен утраченного объема промыслов.







Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока — народы численностью менее 50 тысяч человек, живущие в местах жизни своих предков и занимающиеся традиционными занятиями. Согласно перечню коренных малочисленных народов России, сейчас в стране их насчитывается 67. Спецпроект ТВ2 про жизнь коренных народов вы можете читать и смотреть здесь.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.





15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласно этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.



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