Эксперты о том, что будет с рынком лекарств в России

«Если говорить о лекарственных препаратах, то вы знаете, что идет закупка всегда по международному наименованию. У нас большой спектр препаратов, который выпускается на территории РФ. Мы расширили практику эту в течение многих лет. Сегодня мы активно работаем с Минпромторгом. Министерства контролируют эту ситуацию. На последних совещаниях рисков не высказывалось», — сказала Алена Левко на пресс-конференции.

В Госдуме считают, что в РФ не будет скачка цен и дефицита жизненно необходимых лекарств. Не ожидается и возможного дефицита лекарств из-за наложенных санкций и в Томской области, сообщила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

В свою очередь, в Госдуме подчеркивают, что рынок рынок лекарственных препаратов подлежит государственному регулированию.

«Есть список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, это больше 40% от того, что реализуется в аптеках. Цены зарегистрированы производителями в рублях, а оптовые и розничные наценки также регулируются государством. В 2014 году во время роста курса доллара и евро роста цен удалось избежать. На жизненно необходимые и важнейшие лекарства скачка цен не стоит ждать, а это основные препараты для лечения», — пояснил ТАСС член комитета Госдумы по промышленности и торговле, член координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

По его словам, более 60% лекарственных препаратов на рынке — отечественного производства. Что касается иностранных лекарств, то перебоев с ними возникнуть не должно.

«Если все будут покупать в разумных пределах, лекарств хватит всем. Если даже и будет какой-то дефицит, то этот дефицит будет временный, до того момента, пока не привезут следующую партию. Важно понимать, если все попытаются одновременно купить себе лекарства в аптечку на два года вперед, тогда, конечно, их не хватит, запасы в аптеках, у дистрибьюторов и производителей на это не рассчитаны. Самое главное — сбить панику и ажиотаж», — отметил он.

При этом, эксперты прогнозируют подорожание ряда препаратов. Так, у ряда поставщиков цены уже выросли от 2 до 25%.