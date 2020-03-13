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13 марта,
2020
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Новости

Эксперты четвертый год подряд признают дороги региона самыми безопасными в стране

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог».

Эксперты четвертый год подряд признают дороги региона самыми безопасными в стране

МОЦ «За безопасность российских дорог» подготовил ежегодный рейтинг безопасности российских дорог за 2019 год. В него вошли 51 регион с населением свыше одного миллиона человек. Учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка. 

«Возглавляет рейтинг четвертый год подряд Томская область. Регион по итогам прошедших 12 месяцев был отмечен Министерством транспорта РФ «за высокий уровень исполнительской дисциплины» при исполнении нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», снизив количество погибших на дорогах почти на 20 %», — говорится в сообщении.


Второе место заняла Липецкая область, поднявшись сразу на четыре строчки вверх по сравнению с прошлым годом. На третьем — Тамбовская область.


Добавим, что в «красную зону» вошла Новосибирская область. Отмечается, что регион потерял за год сразу шесть пунктов. В области 85 % автомобильных дорог находятся в «ненормативном состоянии». Во многих поселках региона так и не появились дорожные знаки и стационарное электрическое освещение. 

Эксперты четвертый год подряд признают дороги региона самыми безопасными в стране
Фото: zadorogi.ru
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