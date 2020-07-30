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30 июля,
2020
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Эксперт прокомментировал санрубки в кедровниках Бакчарского района

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Независимый эксперт по лесному хозяйству Никита Дебков прокомментировал ТВ2 санитарные рубки леса в Бакчарском районе, на которые пожаловались местные жители. Он рассказал, что еще два года назад говорил о том, что там лес, не потерявший устойчивость, и что рубить его нельзя.  

Эксперт прокомментировал санрубки в кедровниках Бакчарского района

«В декабре 2018 года меня попросили съездить в составе комиссии от департамента лесного хозяйства в Бакчарский район, — рассказал Никита Дебков. —  В комиссии также присутствовали лесничий Бакчарского лесничества, сотрудник Плотниковского участкового лесничества, специалист отдела охраны и защиты леса Департамента лесного хозяйства, инженер-лесопатолог Томского филиала Центра защиты леса и представитель компании-арендатора «Хенда-Сибирь». Задача стояла  – осмотреть участки,  поврежденные сибирским шелкопрядом, в которых было проведено лесопатологическое обследование и где уже планировали санитарные рубки. Мы тогда посмотрели вокруг поселка Плотниково несколько участков, и я с инженером-лесопатологом Центра защиты леса их забраковали. Сказал, что никаких документов я подписывать не буду. На этих участках рубку не надо проводить, поскольку древостой был только частично объеден шелкопрядом, и в нем отсутствовали в значительных количествах стволовые вредители-насекомые. Хотя главный лесничий, я помню, тогда уверял меня, что через два года там будет сухой лес. Дальше, где располагались арендные участки, действительно, было полное объедание шелкопрядом. Там стоял сухой лес и его можно было рубить».  


Никита Дебков добавил, что тогда департамент лесного хозяйства объяснил, что его отказ поставить подпись под актом проверки ничего не решит. 


«Потом я и не интересовался тем, что происходит. Я так понимаю, что в 2019 году они не стали рубить лес на этом участке, взялись в 2020», — отметил эксперт.

Напомним, в редакцию ТВ2 обратились жители села Плотниково Бакчарского района, которые рассказали, что рядом с ними проводят санитарную рубку леса и при этом вырубают хороший лес. В департаменте лесного хозяйства ТВ2 сообщили, что с рубкой леса уже разбираются.


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