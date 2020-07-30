Эксперт прокомментировал санрубки в кедровниках Бакчарского района

Независимый эксперт по лесному хозяйству Никита Дебков прокомментировал ТВ2 санитарные рубки леса в Бакчарском районе, на которые пожаловались местные жители. Он рассказал, что еще два года назад говорил о том, что там лес, не потерявший устойчивость, и что рубить его нельзя.

«В декабре 2018 года меня попросили съездить в составе комиссии от департамента лесного хозяйства в Бакчарский район, — рассказал Никита Дебков. — В комиссии также присутствовали лесничий Бакчарского лесничества, сотрудник Плотниковского участкового лесничества, специалист отдела охраны и защиты леса Департамента лесного хозяйства, инженер-лесопатолог Томского филиала Центра защиты леса и представитель компании-арендатора «Хенда-Сибирь». Задача стояла – осмотреть участки, поврежденные сибирским шелкопрядом, в которых было проведено лесопатологическое обследование и где уже планировали санитарные рубки. Мы тогда посмотрели вокруг поселка Плотниково несколько участков, и я с инженером-лесопатологом Центра защиты леса их забраковали. Сказал, что никаких документов я подписывать не буду. На этих участках рубку не надо проводить, поскольку древостой был только частично объеден шелкопрядом, и в нем отсутствовали в значительных количествах стволовые вредители-насекомые. Хотя главный лесничий, я помню, тогда уверял меня, что через два года там будет сухой лес. Дальше, где располагались арендные участки, действительно, было полное объедание шелкопрядом. Там стоял сухой лес и его можно было рубить».





Никита Дебков добавил, что тогда департамент лесного хозяйства объяснил, что его отказ поставить подпись под актом проверки ничего не решит.





«Потом я и не интересовался тем, что происходит. Я так понимаю, что в 2019 году они не стали рубить лес на этом участке, взялись в 2020», — отметил эксперт.