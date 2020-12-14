Эксперт оценил распространение коронавируса в Сибири

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил уровень распространения коронавируса. По его словам, в России нет регионов, где оставалась бы тяжелая ситуация.

Эксперт составил прогноз на основе карты регионов России по распространенности коронавируса. Субъекты выделены в четыре группы в зависимости от динамики заболеваемости, в тяжелую группу попадают регионы с индексом распространения больше 1,2.







«Основная часть регионов уже находится на плато. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться, и, вероятно, так будет до марта 2021 года», — цитируют «РИА Новости» Тавадяна.





По его словам, любая эпидемия имеет долгое затухание, поэтому не надо ожидать, что сразу после массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут.