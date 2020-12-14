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14 декабря,
2020
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Новости

Эксперт оценил распространение коронавируса в Сибири

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил уровень распространения коронавируса. По его словам, в России нет регионов, где оставалась бы тяжелая ситуация. 

Эксперт составил прогноз на основе карты регионов России по распространенности коронавируса. Субъекты выделены в четыре группы в зависимости от динамики заболеваемости, в тяжелую группу попадают регионы с индексом распространения больше 1,2.


«Основная часть регионов уже находится на плато. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато. К Новому году ситуация будет улучшаться, и, вероятно, так будет до марта 2021 года», —  цитируют «РИА Новости» Тавадяна.


По его словам, любая эпидемия имеет долгое затухание, поэтому не надо ожидать, что сразу после массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут.

Эксперт оценил распространение коронавируса в Сибири

Согласно данным Тавадяна, Томская, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области входят в число стабильных регионов. Красноярский край находится в удовлетворительном состоянии. 


По официальным данным на 11 декабря, в Сибири выявлено больше 230 тысяч заболеваний ковидом.  Планку в 39 000 заболевших  преодолел Красноярский край. В Иркутской области коронавирус выявлен у 35 000 заболевших, в Алтайском крае — у 28 тысяч человек.  Омская область перешла планку в 25 000, Новосибирская область — в 24 000. В 22 000 – Кемеровская область. Республики Хакасия преодолела планку в 14 000 заболевших. Республика Тыва – в 13 000. Республика Алтай перешла планку в 12 000 заболевших.


За весь период в Томской области официально установлены 21 040 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 314, умерших 190.


По последним данным, за сутки в стране зарегистрировали 28 080 новых больных COVID-19. Общее число зараженных превысило 2,6 млн человек. Лидерами по числу заболевших за время пандемии остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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