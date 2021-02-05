Эксперт о новой территориальной схеме и переделе мусорного рынка в Томске

В последний рабочий день 2020 года Департаментом природных ресурсов была принята новая территориальная схема по обращению с отходами, которая подразумевает ряд серьезных изменений. Для того, чтобы разобраться в специфике мусорного рынка, новой территориальной схемы, возможного резкого увеличения тарифа, действующих игроках мы задали ряд вопросов президенту Ассоциации производителей и переработчиков отходов Томской области Ивану Булатову.

— Какие изменения нас ожидают в области обращения с отходами в связи с принятием новой территориальной схемы?





— Самое важное, что предусмотрено укрупнение зон деятельности региональных операторов с семи до двух. Это значит, что произойдет расторжение действующих соглашений с региональными операторами, задействованными в данное время и будут объявлены новые конкурсные процедуры. С учетом укрупнения зон деятельности подразумевается, что будут построены мусоросортировочные комплексы различной мощности, а так же строительство иных производственных площадок.





— Какие перспективы у действующих организаций остаться на данном рынке?





— В самой большой зоне, включающей в себя г. Томск, г. Северск и ряд районов присутствуют интересы трех основных игроков: УМП «Спецавтохозяйство» Томска, «АБФ Логистик» и организации, связанные с группой компаний «ВИС».





Интересы САХа всегда лоббировала городская администрация, в конце каждого года в данную организацию вливались существенные бюджетные средства, сейчас этой поддержки нет, субсидирования по итогам 2020 года не было. Ситуация САХа осложняется тем, что они являются организацией, эксплуатирующей полигон для захоронения отходов. Полигона как объекта, соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства нет. Дума города Томска организовала временную комиссию по вопросам участия САХа в деятельности по обращению с отходами. В ходе очередного заседания выясняли, что «Спецавтохозяйство» несет значительные убытки, официальная причина — низкий тариф. При этом руководитель САХа Михаил Курилов подтвердил, что рассчитывается с подрядчиками по цене, значительно превышающей установленный тариф. Проще говоря, САХ своими средствами дотируют коммерческие структуры группы кампаний АБФ «Логистик». В тоже время САХу регулярно предоставлялись денежные субсидии на покрытие его расходов, приобреталась техника.





С учетом сложившейся ситуации, маловероятно, что САХ сможет реализовать столь масштабные планируемые проекты и выйти на новый конкурс.