Эксперт о новой территориальной схеме и переделе мусорного рынка в Томске
В последний рабочий день 2020 года Департаментом природных ресурсов была принята новая территориальная схема по обращению с отходами, которая подразумевает ряд серьезных изменений. Для того, чтобы разобраться в специфике мусорного рынка, новой территориальной схемы, возможного резкого увеличения тарифа, действующих игроках мы задали ряд вопросов президенту Ассоциации производителей и переработчиков отходов Томской области Ивану Булатову.
— Какие изменения нас ожидают в области обращения с отходами в связи с принятием новой территориальной схемы?
— Самое важное, что предусмотрено укрупнение зон деятельности региональных операторов с семи до двух. Это значит, что произойдет расторжение действующих соглашений с региональными операторами, задействованными в данное время и будут объявлены новые конкурсные процедуры. С учетом укрупнения зон деятельности подразумевается, что будут построены мусоросортировочные комплексы различной мощности, а так же строительство иных производственных площадок.
— Какие перспективы у действующих организаций остаться на данном рынке?
— В самой большой зоне, включающей в себя г. Томск, г. Северск и ряд районов присутствуют интересы трех основных игроков: УМП «Спецавтохозяйство» Томска, «АБФ Логистик» и организации, связанные с группой компаний «ВИС».
Интересы САХа всегда лоббировала городская администрация, в конце каждого года в данную организацию вливались существенные бюджетные средства, сейчас этой поддержки нет, субсидирования по итогам 2020 года не было. Ситуация САХа осложняется тем, что они являются организацией, эксплуатирующей полигон для захоронения отходов. Полигона как объекта, соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства нет. Дума города Томска организовала временную комиссию по вопросам участия САХа в деятельности по обращению с отходами. В ходе очередного заседания выясняли, что «Спецавтохозяйство» несет значительные убытки, официальная причина — низкий тариф. При этом руководитель САХа Михаил Курилов подтвердил, что рассчитывается с подрядчиками по цене, значительно превышающей установленный тариф. Проще говоря, САХ своими средствами дотируют коммерческие структуры группы кампаний АБФ «Логистик». В тоже время САХу регулярно предоставлялись денежные субсидии на покрытие его расходов, приобреталась техника.
С учетом сложившейся ситуации, маловероятно, что САХ сможет реализовать столь масштабные планируемые проекты и выйти на новый конкурс.
Второй игрок — группа компаний АБФ Логистик, находится на подряде у САХа, и пока так же является самостоятельным региональным оператором в Северске и на территории ряда районов. Компания частная, принадлежит большими долями Николаю Чаринцеву и бывшему заместителю мэра Александру Цымбалюку. Данная структура имеет все шансы возглавить мусорные и денежные потоки в рамках предполагаемой реформы. Даже в настоящий момент, находясь на подряде у САХа, получают от заказчика больше денежных средств, чем тот зарабатывает сам за тот же объем работ.
Третий игрок: организации, связанные с группой компаний «ВИС» — мощнейшая структура, которая в настоящий момент заявляет о готовности к реализации крайне амбициозных многомиллиардных проектов на территории Томска и Томской области. Пока это только слова, но планы грандиозные. Готовы составить очень серьезную конкуренцию местным игрокам, пользуются поддержкой областной и федеральной власти – я бы на них и поставил.
—Так что сегодня уже сделано в рамках национального проекта Экология в Томске?
— Я знаю предприятие ООО «Сибирский полигон», его можно считать четвертым игроком. Владельцы Олег Урядов, Вячеслав Дорошенко. Эта организация уже ввела в эксплуатацию первую очередь объекта «мусоросортировочный комплекс с полигоном ТБО». Данный объект уже сейчас является площадкой для строительства мусоросортировочного комплекса мощностью до 500 тысяч тонн отходов ежегодно. Поддержкой властей не пользуются. Активно себя не проявляют в борьбе за место в мусорной реформе, но вполне могут выйти на конкурсные процедуры.
— На сегодняшний день действующая территориальная схема вызывает большое количество вопросов у действующих региональных операторов.
— Предыдущая схема тоже была экономически обоснована и просчитана и не подразумевала под собой увеличение тарифа для населения почти в три раза. Новая терсхема предполагает увеличение тарифа по всем потребителям и зонам деятельности и так же экономически обоснована. Считаю, что в сложившихся условиях томского мусорного рынка наиболее разумно использовать существующие мощности Сибирского полигона совместно с ресурсами городской, областной и федеральной власти. В результате данного взаимодействия мы максимально приблизимся к целям и показателям национального проекта Экология на территории Томска и Томской области.
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