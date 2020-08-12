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12 августа,
2020
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Эксперт: из-за отмены весенней охоты может пострадать популяция уток

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Отмена весенней охоты может стать одной из причин снижения рождаемости уток в Томской области. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заместителя председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолия Истомина.

Эксперт: из-за отмены весенней охоты может пострадать популяция уток

«Мое мнение такое, что селезни в условиях безопасности не хотят заводить отношения с утками, и, следовательно, самки не высиживают птенцов. Но это один из факторов, влияющих на популяцию водоплавающей дичи. Также на популяцию виляют, в том числе, и пути миграции, и погодные условия», — рассказал Анатолий Истомин.


Вместе с тем он сказал, что пока информации о каком-либо снижении популяции от охотоведов не поступало. Чиновник также сообщил, что заранее — с 30 июля — была открыта выдача разрешений на охоту, в том числе и на водоплавающую дичь, которая будет разрешена в Томской области с 29 августа по 15 ноября. Пока ажиотажа желающих получить разрешение нет.


Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Сергей Жвачкин впервые за 60 лет отменил сезон весенней охоты. Причиной запрета стала пандемия коронавируса.

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