Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Съемочная группа ТВ2 отправилась в экспедицию на север Свердловской области.
Журналист Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов и фотограф Вячеслав Балашёв поехали в крошечный поселок Ушма, расположенный на севере Свердловской области. Они снимут документальный фильм о манси.
Исчезают малочисленные народы с их культурой, языками и традиционными местами проживания. А мы хотим успеть. Успеть доехать, поговорить, выслушать и зафиксировать. Летом 2019-го Ушма попал в сводки федеральных новостей, так как пятеро жителей поселка, в том числе трое детей — представители народа манси, утонули, пытаясь добраться домой. Манси, как и многие северные народы, не умеют плавать.
Пассажирского сообщения здесь нет. Обычный путь летом по реке, зимой на снегоходах. Школы в Ушме нет, магазинов нет, врача нет. Электричества нет. После гибели людей активисты закупили 36 спасательных жилетов для манси, по традиции еще и не умеющих плавать. Эти же активисты помогут нам добраться до Ушмы.
Съемочная группа ТВ2 вернется в Томск 19 февраля.
Финансовая независимость — гарантия отсутствия «заказных» материалов, цензуры, но... маленький и негарантированный бюджет. А значит, на большие проекты типа экспедиций ТВ2 мы должны искать спонсоров. И лучший вариант – это отправиться в экспедицию на «народные деньги».
Съемочная группа ТВ2 ездит в экспедиции, снимает фильмы и рассказывает истории про людей из глубинки. Вы помогаете отправить съемочную группу в экспедицию и видите свое имя в «титрах». Помочь отправить ТВ2 в следующую экспедицию можно по ссылке «Экспедиция ТВ2». Мы надеемся на вас.
Все фильмы экспедиции можно посмотреть на странице ТВ2 на YouTube.
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