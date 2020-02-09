Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси

Журналист Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов и фотограф Вячеслав Балашёв поехали в крошечный поселок Ушма, расположенный на севере Свердловской области. Они снимут документальный фильм о манси.

Исчезают малочисленные народы с их культурой, языками и традиционными местами проживания. А мы хотим успеть. Успеть доехать, поговорить, выслушать и зафиксировать. Летом 2019-го Ушма попал в сводки федеральных новостей, так как пятеро жителей поселка, в том числе трое детей — представители народа манси, утонули, пытаясь добраться домой. Манси, как и многие северные народы, не умеют плавать.





Пассажирского сообщения здесь нет. Обычный путь летом по реке, зимой на снегоходах. Школы в Ушме нет, магазинов нет, врача нет. Электричества нет. После гибели людей активисты закупили 36 спасательных жилетов для манси, по традиции еще и не умеющих плавать. Эти же активисты помогут нам добраться до Ушмы.





Съемочная группа ТВ2 вернется в Томск 19 февраля.