Добрые новости
09 февраля,
2020
8
фото
Новости

Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Съемочная группа ТВ2 отправилась в экспедицию на север Свердловской области. 


Журналист Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов и фотограф Вячеслав Балашёв поехали в крошечный поселок Ушма, расположенный на севере Свердловской области. Они снимут документальный фильм о манси. 

Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов и фотограф Вячеслав Балашёв
Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов и фотограф Вячеслав Балашёв
Фото: Юлия Фаллер
Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Фото: Юлия Фаллер

Исчезают малочисленные народы с их культурой, языками и традиционными местами проживания. А мы хотим успеть. Успеть доехать, поговорить, выслушать и зафиксировать. Летом 2019-го Ушма попал в сводки федеральных новостей, так как пятеро жителей поселка, в том числе трое детей — представители народа манси, утонули, пытаясь добраться домой. Манси, как и многие северные народы, не умеют плавать.


Пассажирского сообщения здесь нет. Обычный путь летом по реке, зимой на снегоходах. Школы в Ушме нет, магазинов нет, врача нет. Электричества нет. После гибели людей активисты закупили 36 спасательных жилетов для манси, по традиции еще и не умеющих плавать. Эти же активисты помогут нам добраться до Ушмы. 


Съемочная группа ТВ2 вернется в Томск 19 февраля. 

Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Фото: Юлия Фаллер
Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Фото: Юлия Фаллер

Финансовая независимость — гарантия отсутствия «заказных» материалов, цензуры, но... маленький и негарантированный бюджет. А значит, на большие проекты типа экспедиций ТВ2 мы должны искать спонсоров. И лучший вариант – это отправиться в экспедицию на «народные деньги». 


Съемочная группа ТВ2 ездит в экспедиции, снимает фильмы и рассказывает истории про людей из глубинки. Вы помогаете отправить съемочную группу в экспедицию и видите свое имя в «титрах». Помочь отправить ТВ2 в следующую экспедицию можно по ссылке «Экспедиция ТВ2». Мы надеемся на вас.

Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Фото: Юлия Фаллер

Все фильмы экспедиции можно посмотреть на странице ТВ2 на YouTube.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.