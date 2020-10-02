Экспедиция ТВ2 отправилась через Васюганское болото по пути ссыльных

Васюганское болото — одно из самых больших в мире. Через него добиралась в ссылку семья «кулака» Ивана Лаврова с девятью детьми. Сейчас Львовка не жилая. Но там осталась могила прадеда рязанской журналистки Екатерины Вулих. С ней через Васюганское болото и попробует добраться до Львовки съемочная группа ТВ2 и команда «Geography Trophy» (ищите группу в Телеграме в инстаграме).
Ссылали в малопригодные для жизни места. Выбрасывали в тайге или в болоте на голом месте. Хорошо если был хотя бы топор и какое-то время до наступления зимы.
«30 октября, половина страны будет вспоминать жертв политических репрессий и раскулачивания, вторая половина станет доказывать, что «не было никаких жертв, были справедливо осужденные преступники, которые мешали строить новое справедливое государство», — рассказывает Екатерина Вулих. — Мои прадед с прабабушкой и девятью детьми были высланы в деревню Львовка Парабельского района. Их признали «кулаками» за крепкое хозяйство и владение маслобойкой. Грудная девочка умерла от голода еще на этапе. Закопали у дороги, когда обоз остановился на перекур. Моя бабушка, Анастасия Лаврова, выросла в землянке, выкопанной в промерзлой земле. И лишь потом перебралась в Рязань. В 2010-х годах из Львовки уехали последние жители. Я там никогда не была, но знаю, что в Львовке остался дом моих предков и могила прадеда — Ивана Мартемьяновича Лаврова, которого позже во время «оттепели» реабилитировали».
Преодолевать болота мы будем на вездеходах «Бирюк» томского производителя Алексея Бирюкова. Мы испытывали их уже в экспедиции, по итогам которой снят фильм «Кеть. 400 лет спустя».