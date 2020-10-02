Добрые новости
02 октября,
2020
2
фото
Новости

Экспедиция ТВ2 отправилась через Васюганское болото по пути ссыльных

Юлия Корнева
Юлия Корнева
2 часа назад

Васюганское болото — одно из самых больших в мире. Через него добиралась в ссылку семья «кулака» Ивана Лаврова с девятью детьми. Сейчас Львовка не жилая. Но там осталась могила прадеда рязанской журналистки Екатерины Вулих. С ней через Васюганское болото и попробует добраться до Львовки съемочная группа ТВ2 и команда «Geography Trophy» (ищите группу в Телеграме в инстаграме).


Ссылали в малопригодные для жизни места. Выбрасывали в тайге или в болоте на голом месте. Хорошо если был хотя бы топор и какое-то время до наступления зимы.

Екатерина Вулих и Юрий Лавров — потомки Ивана Лаврова в музее "Следственная тюрьма НКВД"
Екатерина Вулих и Юрий Лавров — потомки Ивана Лаврова в музее "Следственная тюрьма НКВД"
Фото: Юлия Корнева

«30 октября, половина страны будет вспоминать жертв политических репрессий и раскулачивания, вторая половина станет доказывать, что «не было никаких жертв, были справедливо осужденные преступники, которые мешали строить новое справедливое государство», — рассказывает Екатерина Вулих. — Мои прадед с прабабушкой и девятью детьми были высланы в деревню Львовка Парабельского района. Их признали «кулаками» за крепкое хозяйство и владение маслобойкой. Грудная девочка умерла от голода еще на этапе. Закопали у дороги, когда обоз остановился на перекур. Моя бабушка, Анастасия Лаврова, выросла в землянке, выкопанной в промерзлой земле. И лишь потом перебралась в Рязань. В 2010-х годах из Львовки уехали последние жители. Я там никогда не была, но знаю, что в Львовке остался дом моих предков и могила прадеда — Ивана Мартемьяновича Лаврова, которого позже во время «оттепели» реабилитировали».


Преодолевать болота мы будем на вездеходах «Бирюк» томского производителя Алексея Бирюкова. Мы испытывали их уже в экспедиции, по итогам которой снят фильм «Кеть. 400 лет спустя».

Вездеходы "Бирюк" на Маковском волоке на съемках фильма "Кеть. 400 лет спустя"
Вездеходы "Бирюк" на Маковском волоке на съемках фильма "Кеть. 400 лет спустя"
Фото: Александр Сакалов
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.