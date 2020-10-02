Экспедиция ТВ2 отправилась через Васюганское болото по пути ссыльных

Васюганское болото — одно из самых больших в мире. Через него добиралась в ссылку семья «кулака» Ивана Лаврова с девятью детьми. Сейчас Львовка не жилая. Но там осталась могила прадеда рязанской журналистки Екатерины Вулих. С ней через Васюганское болото и попробует добраться до Львовки съемочная группа ТВ2 и команда «Geography Trophy» (ищите группу в Телеграме в инстаграме).







Ссылали в малопригодные для жизни места. Выбрасывали в тайге или в болоте на голом месте. Хорошо если был хотя бы топор и какое-то время до наступления зимы.