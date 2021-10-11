Экспедиция ТВ2 отправляется на Васюганское болото

Расположенное в Томской области одно из самых больших в мире болот планируют сделать центром экотуризма. Администрация заповедника, расположенного на Васюганском болоте, с 2022 года готовится организовать маршруты, которые познакомят путешественников с уникальной экосистемой.

Необходимые для этого средства предоставляет Министерство природных ресурсов. На территории болота должны появиться безопасные тропы, места для стоянок, подъезды к болоту, а также вагончики для лесников, туристов и охраны.

Это уже вторая попытка экспедиции ТВ2 проехать по Васюганскому болоту. Первая оказалась неудачной. Нас подвела техника, которая сломалась, проехав по болоту всего пять километров. Тогда мы выехали из Новосибирской области. Маршрут лежал в сторону Томской области в бывшую деревню Львовка. Мы пытались пройти путем, которым в начале 30-ых годов прошлого века отправляли в ссылку раскулаченные семьи. В составе съемочной группы была журналист из Рязани Екатерина Вулих, деды которой прошли этим путем. Об этом на ютюб-канале Агентства новостей ТВ2 вышел фильм «За болото».

Сейчас мы делаем вторую попытку попасть на болото, но уже со стороны Томской области. Наша цель — заповедник «Васюганское болото». А выбраться на болото и пройти задуманным маршрутом в этот раз мы попробуем на снегоболотоходах-амфибия "ФанТом".