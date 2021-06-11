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11 июня,
2021
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Экс-заммэра Томска Евгений Суриков даст показания по делу Ивана Кляйна

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Евгений Суриков, ранее занимавший пост заместителя мэра, даст показания по делу Ивана Кляйна, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экс-заммэра Томска Евгений Суриков даст показания по делу Ивана Кляйна

Суриков проходит свидетелем обвинения по третьему уголовному делу, возбужденному в отношении Ивана Кляйна. 


​Ранее Следственный комитет обвинил арестованного мэра в том, что он незаконно, «через доверенное лицо», принимал участие в управлении деятельностью «Томского пива».


«При пособничестве своего заместителя он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — утверждал в СКР.

Адвокат Андрей Гривцов, комментируя обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отметил, что обвинение привело лишь общие фразы, в которых нет конкретики. По словам адвоката, непонятно, как Кляйн помогал «Томскому пиву», в чем заключалось покровительство, какие льготы или выгоды компания получила. 


«Обвинение трактует бытовые разговоры как хочет, а единственный свидетель — заместитель мэра  Суриков — имел все основания Кляйна оговорить», — сказал Гривцов.  

Экс-заммэра Томска Евгений Суриков даст показания по делу Ивана Кляйна

16 июля 2020 года Следственный комитет в Томской области вместе с сотрудниками ФСБ задержал заместителя главы города по вопросам безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. В настоящее время Суриков арестован, расследование уголовного дела продолжается. 


Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.


 С 2012 года возглавлял отдел МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску.


В 2016 года стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности. В 2018 году после преобразований в мэрии занял пост заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам.




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