Экс-заммэра Томска Евгений Суриков даст показания по делу Ивана Кляйна

«При пособничестве своего заместителя он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — утвержда л в СКР.

​Ранее Следственный комитет обвинил арестованного мэра в том, что он незаконно, «через доверенное лицо», принимал участие в управлении деятельностью «Томского пива».

«Обвинение трактует бытовые разговоры как хочет, а единственный свидетель — заместитель мэра Суриков — имел все основания Кляйна оговорить», — сказал Гривцов.

Адвокат Андрей Гривцов, комментируя обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отметил, что обвинение привело лишь общие фразы, в которых нет конкретики. По словам адвоката, непонятно, как Кляйн помогал «Томскому пиву», в чем заключалось покровительство, какие льготы или выгоды компания получила.

16 июля 2020 года Следственный комитет в Томской области вместе с сотрудниками ФСБ задержал заместителя главы города по вопросам безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. В настоящее время Суриков арестован, расследование уголовного дела продолжается.



Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.





С 2012 года возглавлял отдел МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску.





В 2016 года стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности. В 2018 году после преобразований в мэрии занял пост заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам.







