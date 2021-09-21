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  3. Экс-заммэра Томска Евгения Сурикова осудили на четыре года колонии за взятку
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Экс-заммэра Томска Евгения Сурикова осудили на четыре года колонии за взятку

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Томский районный суд признал бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова виновным в получении взяток и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.  

«Также суд приговорил Сурикова к штрафу в 7 миллионов рублей и лишил права занимать должности в органах госслужбы на четыре года», — сказали в суде.

Напомним, 16 июля 2020 года Следственный комитет в Томской области вместе с сотрудниками ФСБ задержал заместителя главы города по вопросам безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, Суриков якобы получил от жительницы Томска взятку в размере около 300 тысяч рублей, обещая помочь в решении вопроса, находящегося в компетенции чиновников администрации города.

Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.

С 2012 года возглавлял отдел МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску.

В 2016 году стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности. В 2018 году после преобразований в мэрии занял пост заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам.

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