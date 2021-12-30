Экс-замглавы Томского УФСИН Александр Зорин арестован по делу о получении взятки

Суд в Томске отправил в СИЗО на 2 месяца бывшего первого заместителя областного управления ФСИН. Как сообщает Следственный комитет, его обвиняют в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ», — сказано в сообщении СК.

По данным следствия, обвиняемый, являвшийся в 2012-2020 годах начальником томской исправительной колонии №4, а позже — первым заместителем начальника УФСИН России по Томской области, получил от одного из заключенных не менее 1,5 миллионов рублей за «общее покровительство». СК не называет имени арестованного, но, судя по биографии, речь идет о полковнике Александре Зорине.

В начале мая этого года в томской ИК-4 нашли повешенным 22-летнего Антона Попова. Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, в сентябре его закрыли «в связи с отсутствием события преступления».

27 мая, на следующий день после открытия дела о доведении Попова до самоубийства, заместителя начальника Томского областного управления ФСИН Александра Зорина нашли раненым в машине недалеко от работы. С ножевыми ранениями Зорин Попал в реанимацию.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что Зорин попытался покончить с собой из-за готовящегося уголовного дела. О попытке суицида сообщал также Telegram-канал «Милый Томск» со ссылкой на собственные источники.