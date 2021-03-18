Добрые новости
18 марта,
2021
1
фото
Новости

Экс-спецназовца ГРУ, третий раз сбежавшего из-под ареста, поймали в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

51-летнего экс-спецназовца и бывшего главаря банды Валерия Вобликова, в третий раз сбежавшего из-под ареста, поймали в Новосибирске. За побег к десяти годам заключения бывшему разведчику могут добавить еще пять, сообщает «Коммерсант».

Экс-спецназовца ГРУ, третий раз сбежавшего из-под ареста, поймали в Новосибирске
Фото: «Коммерсант»

19 января суд 2021 года признал 51-летнего Вобликова виновным в разбойном нападении на фермерскую усадьбу и приговорил к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы. От наказания его освободили из-за тяжелого заболевания глаз и до вступления приговора в силу оставили бывшего спецназовца под домашним арестом. Прокуратура сочла решение несправедливым и обжаловала его. 


5 марта краевой суд приговорил Вобликова к 10 годам колонии особого режима и постановил заключить его под стражу. «Алтайпресс» сообщает, что бывшего спецназовца не было на рассмотрении апелляционной жалобы: в момент оглашения приговора он сбежал вместе с браслетом слежения. 


Правоохранители считают, что из-за инвалидности по зрению Вобликов не смог бы самостоятельно сбежать из-под ареста и добраться до Новосибирска. О том, был ли с бывшим спецназовцем при задержании поводырь, силовики не сообщают. 


Валерий Вобликов — бывший командир взвода ГРУ, побывавший в нескольких горячих точках. В начале 2000-х годов бывший силовик, по данным «Коммерсанта», возглавил банду, занимавшуюся налетами на квартиры в Новосибирске. С марта 2004 года по апрель 2005-го банда совершила около 15 нападений, два из них закончились смертью потерпевших.


В 2005 году Валерия Вобликова поймали в Ярославле, но в райотделе милиции, куда его доставили, «двухметровый Валерий Вобликов раскидал нескольких милиционеров» и бежал. Спустя несколько дней его вновь поймали в Костромской области. Вобликова конвоировали в Новосибирск и заключили в СИЗО. Летом 2006 года бывшему спецназовцу удалось сбежать: младший брат Валерия Дмитрий подменил его во время свидания, а сам арестант вышел из СИЗО по пропуску брата.


Через месяц Вобликова поймали и приговорили к трем годам тюрьмы за побег из СИЗО. В 2007 году суд приговорил экс-разведчика еще к 16 годам заключения за грабежи, кражи, разбойные нападения и убийства. В заключении Валерий Вобликов провел семь лет и должен был выйти только в 2025 году, но из-за болезни глаз его решили освободить.

ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.