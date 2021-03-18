Экс-спецназовца ГРУ, третий раз сбежавшего из-под ареста, поймали в Новосибирске

51-летнего экс-спецназовца и бывшего главаря банды Валерия Вобликова, в третий раз сбежавшего из-под ареста , поймали в Новосибирске. За побег к десяти годам заключения бывшему разведчику могут добавить еще пять, сообщает «Коммерсант».

19 января суд 2021 года признал 51-летнего Вобликова виновным в разбойном нападении на фермерскую усадьбу и приговорил к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы. От наказания его освободили из-за тяжелого заболевания глаз и до вступления приговора в силу оставили бывшего спецназовца под домашним арестом. Прокуратура сочла решение несправедливым и обжаловала его.





5 марта краевой суд приговорил Вобликова к 10 годам колонии особого режима и постановил заключить его под стражу. «Алтайпресс» сообщает, что бывшего спецназовца не было на рассмотрении апелляционной жалобы: в момент оглашения приговора он сбежал вместе с браслетом слежения.





Правоохранители считают, что из-за инвалидности по зрению Вобликов не смог бы самостоятельно сбежать из-под ареста и добраться до Новосибирска. О том, был ли с бывшим спецназовцем при задержании поводырь, силовики не сообщают.





Валерий Вобликов — бывший командир взвода ГРУ, побывавший в нескольких горячих точках. В начале 2000-х годов бывший силовик, по данным «Коммерсанта», возглавил банду, занимавшуюся налетами на квартиры в Новосибирске. С марта 2004 года по апрель 2005-го банда совершила около 15 нападений, два из них закончились смертью потерпевших.





В 2005 году Валерия Вобликова поймали в Ярославле, но в райотделе милиции, куда его доставили, «двухметровый Валерий Вобликов раскидал нескольких милиционеров» и бежал. Спустя несколько дней его вновь поймали в Костромской области. Вобликова конвоировали в Новосибирск и заключили в СИЗО. Летом 2006 года бывшему спецназовцу удалось сбежать: младший брат Валерия Дмитрий подменил его во время свидания, а сам арестант вышел из СИЗО по пропуску брата.





Через месяц Вобликова поймали и приговорили к трем годам тюрьмы за побег из СИЗО. В 2007 году суд приговорил экс-разведчика еще к 16 годам заключения за грабежи, кражи, разбойные нападения и убийства. В заключении Валерий Вобликов провел семь лет и должен был выйти только в 2025 году, но из-за болезни глаз его решили освободить.



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