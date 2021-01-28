Экс-сенатор Мархаев считает, что протесты спровоцировал «кризис всего и вся», а не Навальный

Экс-сенатор от Иркутской области и первый секретарь Бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев прокомментировал митинги в России. Он считает, что арест Алексея Навального — лишь один из поводов для выхода протестующих на улицы, а настоящая причина — кризис власти, который стал очевиден для россиян.

«Выход безоружных людей на улицы во многих городах страны, в том числе в Улан-Удэ, расценен, как неадекватное поведение несовершеннолетних, хотя по всем сетям видны и слышны возмущенные возгласы людей, средний возраст которых 20−40 лет. Возмущенных людей, уставших от произвола, беззакония и нищего существования, без какого-либо просвета. Арест Навального — лишь информационный повод, который послужил пусковым механизмом выхода людей на площади городов! Люди хотят быть услышанными! И основная причина — это кризис всего и вся — верхи не хотят, низы не могут», — написал Мархаев.





Он отметил, что пока вынужден констатировать, как на фоне происходящих событий население России скатывается в неизвестность «под продолжающиеся на федеральном и региональном уровнях хвалебные и лживые лозунги о каком-то светлом будущем».





Отметим, Вячеслав Мархаев был сенатором Иркутской области с 2015—2020, он также возглавляет отделение КПРФ в соседней республике Бурятия. На последних выборах Мархаев не вошел в тройку кандидатов в сенаторы Иркутской области, где губернатором вместо коммуниста Сергея Левченко, стал Игорь Кобзев из «Единой России». Сейчас на сайте Совфеда сенаторами Иркутской области числятся единоросы Андрей Чернышов и Сергей Брилка.





Мархаев был единственным в СФО сенатором, который проголосовал против повышения пенсионного возраста в 2018 году. Он критиковал действия силовиков во время московских протестов в 2019 году, единственный среди сибирских сенаторов голосовал против закона о поправках в Конституцию и обнуления президентских сроков, также выражал недовольство подготовкой к общероссийскому голосованию по поправкам и выделение на это «немалых миллиардов». В 2019 году на площади Советов в Улан-Удэ случились протесты, по разным оценкам, собралось около 1000 горожан, которые в том числе были недовольны, что мэром города стал единорос Игорь Шутенков, а Мархаев, который также выдвигался, остался вторым. Люди настаивали на том, что итоги выборов могли сфальсифицировать, собирали подписи за перевыборы мэра и депутатов горсовета. Тогда протест подавили силовики.

