Экс-начальника вокзала Томск-1 приговорили к условному сроку за получение взяток

Кировский районный суд Томска признал виновными бывшего директора железнодорожного вокзала Томск-1 и его заместителя за получение взяток. сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.





Начальник вокзала Томск-1 Денис Пятков и его заместитель Олег Харитонович были задержаны в июне 2019 года сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взяток на сумму в более 300 тысяч рублей. Было возбуждено дело по статье «Получение взятки».





Как установил суд, с 28 июля 2017 года по 4 июня 2019 года они получали взятки от предпринимателя за подключение его торгового павильона, находящегося на привокзальной площади, к электроснабжению вокзала. (Речь идет о павильоне «Сибирских блинов»). Кроме того, в апреле 2019 года осужденные получили взятку от гражданина за заключение договора подряда на выполнение ремонтных работ в санитарных помещениях вокзала. Сумма взяток составила более 500 тыс. рублей.







Кировский районный суд признал их виновными в совершении преступлений. Им назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года каждому.

