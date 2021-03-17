Экс-начальник облздрава Холопов стал главврачом МСЧ №2

«Медcанчасть № 2 – одно из крупнейших медучреждений области, на базе которого развернут центральный респираторный госпиталь. Здесь проходят лечение самые «тяжелые» пациенты с СOVID-19. Руководить таким учреждением должен человек, имеющий большой опыт работы в практическом здравоохранении, способный нести ответственность, пользующийся авторитетом у коллег. Считаю, что Александр Владимирович этим критериям соответствует», — заявил Сергей Жвачкин.





Ранее МЧС № 2 руководил Алексей Михленко, который по собственному желанию уволился в феврале. С 15 марта он начал руководить медицинским центром №1 в Северске. Алексей Михленко работал главным врачом в медсанчасти №2 с 2015 года. Медсанчасть № 2 одну из первых больниц перепрофилировали в коронавирусный госпиталь в Томске. МСЧ № 2 стала известна в ноябре, когда из-за нехватки свободных коек людям предлагали сидячую госпитализацию.





Губернатор также поблагодарил за работу Алексея Михленко.





«В самое тяжелое время Алексей Викторович в максимально короткие сроки развернул респираторный госпиталь, собрал команду медработников, которая приняла на себя основной удар эпидемии. Его труд высоко оценен не только на региональном, но и на федеральном уровне, — отметил Жвачкин. — Уверен, что на новом посту руководителя медицинского центра Северской клинической больницы Алексей Викторович использует все свои знания, опыт и организаторские способности».





Отметим, Александр Холопов – кандидат медицинских наук, начинал работать в роддоме № 4 Томска в должности врача-анестезиолога-реаниматолога, с 1997 года более 10 лет возглавлял отделение анестезиологии и реанимации. В 2008 году стал главным врачом Колпашевской центральной районной больницы. В 2011-2014 годах возглавлял областной перинатальный центр, в 2014-2020 годах – начальник департамента здравоохранения Томской области. В 2020-м возглавил родильный дом № 4 Томска.





С поста начальника облздрава его уволили по решению губернатора Сергея Жвачкина после скандала в морге 3-й горбольницы.





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