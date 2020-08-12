Экс-начальник МЧС Михаил Бегун получил семь лет по новому уголовному делу

Напомним, в июле прошлого года Михаила Бегуна признали виновным в получении взятки в 300 тысяч рублей. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штраф в 900 тысяч рублей. Также Михаила Бегуна лишили звания. Сам бывший начальник МЧС вину не признавал и говорил, что папку с деньгами ему подбросили.







В ходе нового судебного заседания установлено, что в 2017 году подсудимый дал подчиненным незаконные указания о выдаче двум частным охранным организациям, руководителем которых являлся его знакомый, лицензий на осуществление деятельности по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.





«При этом данные организации не соответствовали лицензионным требованиям, так как не имели ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни достаточного количества обученных пожарных. Тем не менее для придания видимости такого соответствия по указанию подсудимого охранным предприятиям в аренду было передано помещение и несколько старых автоцистерн, принадлежащих подведомственному учреждению. После чего лицензии были выданы, и использованы для заключения договоров на обеспечение пожарной безопасности нескольких торговых центров и университетских летних лагерей при фактическом отсутствии необходимых средств пожаротушения и персонала для надлежащего исполнения обязанностей по договорам», — говорится в сообщении ведомства.





В итоге суд назначил Михаилу Бегуну наказание по совокупности с предыдущим приговором в виде семи лет одного месяца лишения свободы со штрафом в 795 тысяч рублей, лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года и лишением специального звания.





Приговор в законную силу не вступил.

