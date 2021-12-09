Экс-начальник томского ОБЭП Константин Савченко проиграл в суде своей дочери

Напомним, бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД России Константин Савченко за взятки был приговорен в 2017 году к семи с половиной годам строгого режима и штрафу 7 млн рублей. Согласно уголовному делу, полковник оказывал покровительство бизнесмену Андрею Кривошеину, а тот продал полицейскому с хорошей скидкой кроссовер Toyota Highlander, установил на иномарку дополнительные опции, а также подарил три iPhone. Константин Савченко в суде свою вину не признал, а показания бизнесмена назвал «вымыслом и ложью».

Об этом рассказала в Инстаграме бывшая жена Константина Савченко Ольга. По словам Ольги, отец прислал на день рождения дочери бандероль с иском в суд. Таким образом он решил отказаться от помощи дочери.

Когда приговор Константину Савченко вступил в силу, то все деньги, которые он получал - пенсия полковника и зарплата в колонии, изымались в счет погашения штрафа в 7 млн рублей. Жене и дочери ничего не доставалось. Чтобы проявить отцовское участие, Савченко заключил нотариальное соглашение, по которому платил алименты. Когда дочери Виктории исполнилось 18 лет, то он продлил это соглашение на 5 лет. Дочь учится в ТГУ и такая помощь для студентки была нелишней.

Однако после того, как в апреле 2021 года Ольга Савченко решила развестись с Константином, он решил, что больше не обязан платить дочери. Более того, он высказал сожаление, что удочерил Викторию 13 лет назад.

Кировский районный суд иск Константина Савченко удовлетворил. Однако Виктория, которая учится на юриста, с решением суда не согласилась и решила его обжаловать. И выиграла во второй инстанции. Томский областной суд вынес новое решение об отказе истцу в исковых требованиях.